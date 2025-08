Sacred 2 Remaster : l'Action-RPG hack'n slash bientôt de retour et modernisé pour faire oublier les errances de la licence

Une excellente surprise de THQ Nordic





Ce vendredi soir était organisé le THQ Nordic Digital Showcase 2025, une présentation qui aura dépassé ses promesses avec plusieurs belles surprises. Outre l'annonce de Darksiders 4, les joueurs ont ainsi eu la joie de voir le retour d'une licence d'Action-RPG au gameplay hack'n slash qui nous avait personnellement fait passer un grand nombre d'heures devant notre écran à l'époque. En effet, Sacred 2: Fallen Angel va ressusciter ! Si les plus jeunes d'entre vous connaissent sans doute plus les flops qu'ont été Sacred: Citadel et Sacred 3, il ne faut pas oublier que le studio d'origine Ascaron Entertainment avait déjà fermé ses portes depuis quelques années à leurs sorties. Au lieu de vouloir faire du neuf sans comprendre ce qui avait fait le succès des deux premiers titres, THQ Nordic a donc décidé de moderniser cette deuxième aventure à Ancaria, qui était une préquelle et se prête donc parfaitement à un retour de la licence.

Un remaster bien complet





Sacred 2 Remaster proposera tout ce qui faisait le sel de l'original, tout en modernisant l'expérience. Fait notable à relever, son principal développeur SparklingBit est composé des créateurs originels de la licence, comme indiqué sur LinkedIn. Autant dire que rien ne devrait être dénaturé. De plus, l'extension Ice & Blood sera enfin jouable sur consoles contrairement à l'époque. Par contre, le multijoueur coopératif en ligne ne sera inclus que sur PC si nous en croyons les pages des différentes boutiques en ligne, de quoi être un peu déçu. Nous croisons les doigts pour que Blind Guardian soit toujours présent avec son thème principal.

Vous trouverez ci-dessous la description provenant de Steam :

Ancaria est au bord du gouffre. L'Énergie T, le mystérieux pouvoir qui autrefois était source de prospérité, répand maintenant corruption, conflit, et chaos. Au milieu des trahisons et de la guerre, six héros se démarquent, chacun ayant son propre parcours, ses propres capacités et sa propre destinée dans un monde ouvert rempli de vie. Dans cette version remastérisée du RPG culte Sacred 2: Fallen Angel, les joueurs redécouvrent un monde fantastique gigantesque rempli de centaines de quêtes, de dangereux donjons, et d'arts martiaux uniques à maîtriser. Combattez des créatures monstrueuses, découvrez d'anciens secrets, et façonnez votre personnage grâce au butin que vous récupérez, aux niveaux que vous gagnez et au système de personnalisation approfondi. Avec des mécaniques de combat affinées, une interface moderne, une prise en charge complète des manettes et l'inclusion de toutes les extensions, cette version redonne vie à un titre culte, que vous revisitiez Ancaria ou que vous y entriez pour la première fois. Forgez votre légende. Le destin d'Ancaria vous attend. Inclut toutes les mises à jour et toutes les extensions en une seule édition définitive.

Système de combat plus fluide et plus intense.

Interface moderne et prise en charge complète des manettes.

Textures, distance d'affichage et effets de lumière améliorés.

Correctifs apportés par la communauté, et stabilité améliorée.

Quand sortira Sacred 2 Remaster ?





Pour terminer, ce remaster de Sacred 2: Fallen Angel est attendu sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam) au cours du quatrième trimestre 2025, soit entre le 1er octobre et le 31 décembre. Les fans passeront assurément un excellent Noël cette année !

