TEST Super Mario Party Jamboree : que vaut la Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV ?

Super Mario Party Jamboree de retour sur Switch 2





Dernier jeu en date de la franchise, Super Mario Party Jamboree a vu le jour sur Switch en octobre 2024, il y a moins d’un an. Un opus proposant un contenu déjà énorme, mais avec l’arrivée de la Switch 2, Nintendo veut aller encore plus loin. Le constructeur japonais s’apprête à lancer Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, une version améliorée qui prend en charge les fonctionnalités de la nouvelle console hybride et qui rajoute surtout des mini-jeux inédits via le mode Jamboree TV. Le jeu est officiellement vendu 79,99 € sur Switch 2, tandis que la mise à niveau est affichée à 19,99 €, autant dire que nous étions curieux de découvrir les nouveautés de cette Switch 2 Edition + Jamboree TV.

Le Joy-Con 2 est parfaitement utilisé dans ces mini-jeux variés et amusants.

Évoquons d’abord la partie graphique de Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, qui n’est pas vraiment surprenante. Le jeu s’affiche en 1080p en mode Portable ou en 1440p en mode TV, c’est très joli, il faut dire que le style visuel est simple et coloré. Le titre reste fluide, il n’y a pas grand-chose à redire sur la partie technique : c’est simple, c’est propre. Du côté de l’audio, c’est classique, mais l’insupportable voix de la plante dans un mode inédit nous a particulièrement agacés, il est heureusement possible de la désactiver en début de partie.

La grosse nouveauté de cette Switch 2 Edition + Jamboree TV, c’est donc le mode additionnel Jamboree TV, qui s’invite jusque dans le nom du jeu. Un mode qui prend la forme d’un jeu télévisé avec deux émissions inédites. Le Bowser Show oppose deux équipes de deux joueurs, qui s’affrontent dans des mini-jeux utilisant les sons du microphone ou les mouvements de la caméra. Eh oui, la moitié de ce contenu est inaccessible si vous n’avez pas cet accessoire, c’est décevant, mais le Bowser Show est assez limité. Que ce soit avec le micro ou la caméra, les mini-jeux sont trop limités, ils tournent vite en rond et s’avèrent souvent frustrants. Difficile de savoir si les capteurs ne fonctionnent pas bien ou si les règles sont mal expliquées, mais nous avons perdu de nombreuses parties en ne sachant pas vraiment pourquoi. Visiblement, même en gagnant les deux premiers mini-jeux, perdre au dernier défi (toujours le même) est éliminatoire. Si vous aimez gesticuler et hurler, c’est quand même amusant pendant quelques minutes, avec des mini-jeux demandant de crier pour faire avancer une petite voiture, de taper en rythme dans ses mains ou encore de faire tenir des Goombas en équilibre sur sa tête. C’est quand même vite fatiguant…

L’autre mode de jeu, Jamboree Express, nous emmène à bord d’un manège et nous demande d’utiliser le Joy-Con 2 en mode Souris pour éliminer les ennemis qui se dressent devant nous pour arriver au bout dans les temps. Bien sûr, des mini-jeux surviennent pendant le trajet, toujours avec le mode Souris. Et là, c’est quand même bien plus fun. Le Joy-Con 2 est parfaitement utilisé dans ces mini-jeux variés et amusants, nous demandant de faire des glaces, de trier le courrier, de propulser de petites voitures ou encore de repousser des Bob-ombs. Ici, les mini-jeux sont plus nombreux et plus variés, il y a cinq trajets en train pour éviter la redondance, c’est une vraie réussite.

Notation Verdict 16 20