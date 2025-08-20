Actualité
Accueil Actualités
Mafia The Old Country 02 08 05 2025

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 32) : les mafieux font un retour fracassant

par
Source: SELL

Malgré la présence de trois jeux Nintendo, le Top 5 est cette fois dominé par un jeu d'action avec des mafieux en Sicile. Un jeu de combat basé sur un anime populaire s'invite également à la fête.

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 32

Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Un classement généralement dominé par les jeux de Nintendo, mais cette semaine, c'est Mafia 4 qui se hisse tout en haut du Top 5 pour sa sortie.

Meilleures ventes jeux vidéo france semaine 32 2025

Mafia: The Old Country est en tête des ventes, suivi par Mario Kart World, tandis que Donkey Kong Bananza complète le podium. En quatrième position, nous découvrons Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, puis Mario Kart 8 Deluxe en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 4 au 9 août 2025 :

Titre Achat chez notre partenaire
(en cliquant sur l'image)

1 - Mafia: The Old Country (PS5)

 Mafia The Old Country image test (2)
TEST Mafia: The Old Country, la Sicile en habits de gangster

2 - Mario Kart World (Switch 2)

 Mario Kart World vignette 06 06 2025
TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2

3 - Donkey Kong Bananza (Switch 2)

 Donkey Kong Bananza 21 18 06 2025
TEST Donkey Kong Bananza : l’art de la destruction

4 - Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (PS5)

 Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 07 03 03 2025

5 - Mario Kart 8 Deluxe (Switch 1)

 Mario Kart 8 Deluxe Pass Circuits additionnels vague 2 39 28 07 2022
TEST - Mario Kart 8 Deluxe : que vaut cette version Nintendo Switch ?
redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
top des ventes Charts france chiffres jeux video Top ventes France Achat Chiffres

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires