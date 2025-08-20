Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 32) : les mafieux font un retour fracassant

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 32) : les mafieux font un retour fracassantpar Amaury M.
Malgré la présence de trois jeux Nintendo, le Top 5 est cette fois dominé par un jeu d'action avec des mafieux en Sicile. Un jeu de combat basé sur un anime populaire s'invite également à la fête.
Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 32
Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Un classement généralement dominé par les jeux de Nintendo, mais cette semaine, c'est Mafia 4 qui se hisse tout en haut du Top 5 pour sa sortie.
Mafia: The Old Country est en tête des ventes, suivi par Mario Kart World, tandis que Donkey Kong Bananza complète le podium. En quatrième position, nous découvrons Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, puis Mario Kart 8 Deluxe en cinquième et dernière place.
Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 4 au 9 août 2025 :
|Titre
|
1 - Mafia: The Old Country (PS5)
|TEST Mafia: The Old Country, la Sicile en habits de gangster
|
2 - Mario Kart World (Switch 2)
|TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2
|
3 - Donkey Kong Bananza (Switch 2)
|TEST Donkey Kong Bananza : l’art de la destruction
|
4 - Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 (PS5)
|
5 - Mario Kart 8 Deluxe (Switch 1)
|TEST - Mario Kart 8 Deluxe : que vaut cette version Nintendo Switch ?
|
