Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 32) : les mafieux font un retour fracassant

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 32





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le S.E.L.L. pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en éditions physiques. Un classement généralement dominé par les jeux de Nintendo, mais cette semaine, c'est Mafia 4 qui se hisse tout en haut du Top 5 pour sa sortie.

Mafia: The Old Country est en tête des ventes, suivi par Mario Kart World, tandis que Donkey Kong Bananza complète le podium. En quatrième position, nous découvrons Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2, puis Mario Kart 8 Deluxe en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 4 au 9 août 2025 :