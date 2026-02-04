Pokémon va s'inviter au Super Bowl, mais pour quoi faire ?

Pokémon et le football américain, le retour





D'ici quelques semaines, la licence Pokémon va souffler sa trentième bougie. The Pokémon Company avait démarré 2026 en diffusant sur sa chaîne japonaise une vidéo pour ces 30 ans, avec un logo mettant en avant sa mascotte Pikachu. Même si cela n'a pas encore été annoncé, un Pokémon Presents devrait être diffusé le 27 février, mais avant ça, c'est durant l'un des premiers gros évènements sportifs de l'année que les monstres de poche vont faire parler d'eux. Non, il n'est pas question des JO d'hiver, mais du Super Bowl LX, que nous pourrons visionner dans la nuit de dimanche à lundi. Outre le match opposant les New England Patriots aux Seattle Seahawks, il nous est promis une vidéo spéciale pour marquer cet anniversaire, dont nous avons un teaser.

Oui, Rondoudou est dans la place. Va-t-il pousser la chansonnette et endormir le monde entier ? Réponse d'ici quelques jours. Pour rappel, une vidéo de plus d'une minute avait été diffusée pour les 20 ans lors du Super Bowl en 2016, dans un but purement publicitaire. Il ne faut donc pas s'attendre à bien plus. Il faut toutefois bien avouer que ce serait le moment idéal pour mettre en avant Pokémon Champions...

Une histoire de coûts





Il y a toutefois de quoi tiquer en voyant cette annonce. En effet, comme le rapporte par exemple Bloomberg, un spot de 30 secondes diffusé au Super Bowl peut avoisiner les 10 millions de dollars. Autant d'argent gaspillé pour un clip qui sera bien vite oublié (qui se souvenait de celui de 2016 ?), cela a de quoi faire bondir certains fans, surtout en voyant la qualité des récents jeux développés par Game Freak. Évidemment, The Pokémon Company en a largement les moyens, mais la licence n'a pas besoin de se faire connaître.

Le hic, c'est qu'avec le Teraleak2 qui a fait parler en fin d'année dernière, il a notamment été dévoilé que le coût de développement des DLC de Pokémon Écarlate et Violet était presque le même que celui de Légendes Pokémon : Arceus, entraînant en interne la décision de réduire les coûts des futurs contenus téléchargeables. Compte tenu de ce qui a été proposé pour 29,99 € avec le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon : Z-A, se contentant d'une version désaturée d'Illumis comme zone de jeu, cela choque d'autant plus.

