PlayStation Plus : le programme complet des jeux offerts en mars 2026 dévoilé, avec un gros MMORPG au menu !

Les jeux offerts du PlayStation Plus de mars 2026





Il semblerait que Sony Interactive Entertainment ait choisi la quantité en ce début d'année en ce qui concerne les jeux offerts aux membres PlayStation Plus dans le cadre de leur abonnement. En effet, comme en février, ceux de mars seront au nombre de quatre. Pour ne pas changer, l'appréciation de ces ajouts dépendra de vos goûts, mais il n'y a pas vraiment de quoi sauter au plafond.

Si vous aimez le golf, alors PGA Tour 2K25 pourrait vous intéresser, bien qu'il n'ait clairement pas fait l'unanimité... Vient ensuite Slime Rancher 2, jeu d'aventure et simulation de Monomi Park où nous incarnons toujours Beatrix Lebeau dans un monde ouvert extraterrestre. Et si les slimes ne sont pas votre truc, alors les grosses créatures de Monster Hunter Rise pourraient davantage vous plaire. Dommage qu'il n'y ait pas l'extension Sunbreak, qui nécessitera donc un achat séparé pour en profiter.

Enfin, c'est le MMORPG de Bethesda The Elder Scrolls Online qui vient clore cette liste, dans son édition Gold Road Collection. Oui, il y a de quoi être perplexe puisque ce pack n'est plus en vente, remplacé l'an dernier par le Passe Contenu 2025, qui n'est pas inclus. Pour autant, le contenu est faramineux avec les huits Chapitres existants jusqu'à Gold Road. Le modèle du jeu ayant changé, avec une Saison 0 débutant en avril, cette offre n'est clairement pas dénuée d'intérêt et vise sans doute à fidéliser une nouvelle population de joueurs.

Il sera possible de les récupérer à partir du mardi 3 mars, et ce jusqu'au 6 avril.

Les sorties du PlayStation Plus pour mars 2026

Undisputed Jusqu'au 2 mars

Support : PS5 Subnautica: Below Zero Jusqu'au 2 mars

Supports : PS5 et PS4 Ultros Jusqu'au 2 mars

Supports : PS5 et PS4 Ace Combat 7: Skies Unknown Jusqu'au 2 mars

Support : PS4

Les entrées du PlayStation Plus pour mars 2026

PGA Tour 2K25 À partir du 3 mars

Support : PS5 Slime Rancher 2 À partir du 3 mars

Support : PS5 Monster Hunter Rise À partir du 3 mars

Supports : PS5 et PS4 The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road À partir du 3 mars

Supports : PS5 et PS4

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

Lire aussi : PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en février 2026, et de futurs arrivages dévoilés