PS Portal : place au 1080p haute qualité, Sony booste sa machine portable

Le PlayStation Portal évolue avec un mode 1080p haute qualité





Sony Interactive Entertainment continue d’améliorer son lecteur à distance avec une nouvelle mise à jour déployée à partir du 18 mars à l’échelle mondiale. Nous avons ici une meilleure qualité visuelle et une expérience plus fluide pour les joueurs. La grande nouveauté de cette mise à jour repose sur l’ajout d’un mode 1080p – Haute qualité. Ce mode permet de profiter des jeux avec un débit binaire plus élevé que le mode standard, garantissant une image plus nette et plus stable, que ce soit en Lecture à distance ou via le Streaming dans le cloud.

Cette évolution s’inscrit dans une dynamique forte autour du PS Portal, avec une adoption en nette hausse du cloud gaming, notamment portée par les abonnés PlayStation Plus Premium.

Pour activer ce mode, accédez à [Menu rapide] > [Résolution max.] et sélectionnez [1080p – Haute qualité] pour la fonction Lecture à distance ou Streaming dans le cloud.

Vous pouvez appliquer la modification en redémarrant la session de Lecture à distance / Streaming dans le cloud.

Streaming amélioré et interface plus fluide





Au-delà de la qualité d’image, Sony apporte également de nombreuses améliorations à l’expérience utilisateur, en particulier pour le Streaming dans le cloud. Plusieurs optimisations viennent réduire la latence et améliorer la navigation, rendant les sessions de jeu plus agréables. L’interface évolue également avec une meilleure gestion des pages de jeux, permettant désormais de sélectionner directement un titre spécifique dans une offre groupée.

Les joueurs bénéficient aussi de notifications plus claires et plus immersives, notamment pour les invitations en cours de partie ou les trophées. Les trophées affichent désormais leur nom, leur visuel et des animations spécifiques pour les trophées Platine, renforçant la satisfaction liée à la progression. Enfin, l’écran de recherche a été optimisé, avec un accès plus rapide au clavier et une navigation plus fluide, ce qui facilite grandement l’accès aux contenus.

Améliorations des pages de détails des produits : lorsque vous sélectionnez « Streaming » sur les pages de détails des produits inclus à des offres de jeu groupées, une nouvelle interface utilisateur s’affiche, vous permettant de sélectionner un jeu spécifique parmi ceux de l’offre en question. Invitation à un jeu : si vous streamez activement un titre pris en charge et recevez des invitations à jouer, vous verrez désormais une notification claire sur l’écran de votre PS Portal. Ainsi, vous ne manquerez jamais une invitation pendant vos sessions de jeu. Notifications de trophée améliorées : les notifications relatives aux trophées affichent désormais clairement le nom du trophée et l’image associée lorsqu’ils sont déverrouillés. Les trophées Platine seront également dotés de leur animation spéciale, ce qui vous permettra de gagner en visibilité et de célébrer vos accomplissements. Écran de recherche amélioré : l’interface de recherche a été optimisée pour proposer une expérience plus fluide, avec notamment la disponibilité d’afficher immédiatement le clavier à l’écran lors de la recherche.

Une mise à jour qui confirme les ambitions du PS Portal





Avec cette nouvelle mise à jour, le PlayStation Portal franchit un cap important en matière de qualité et de confort d’utilisation. La firme japonaise confirme ainsi sa volonté de faire du jeu à distance et du cloud gaming une expérience de plus en plus aboutie. L’amélioration de l’interface et l’ajout du mode 1080p haute qualité montrent que l’appareil continue d’évoluer pour répondre aux attentes des joueurs, qu’ils soient nouveaux ou déjà adeptes du streaming.

Avec une adoption en forte croissance et des mises à jour régulières, le PS Portal s’impose progressivement comme une solution crédible pour jouer partout avec une qualité toujours plus proche du local.