Dreams of Another : un voyage onirique et créatif enfin disponible sur PS5, PS VR2 et Steam

Le studio Q-Games dévoile Dreams of Another, une œuvre singulière désormais disponible sur PlayStation 5, PS VR2 et Steam. Le projet s’inscrit dans la continuité du travail du studio japonais, déjà connu pour PixelJunk Eden et ses créations mêlant art et jeu vidéo. L’idée est de nous plonger dans un monde à reconstruire plutôt qu’à combattre.

« Ce n’est pas un monde que l’on détruit mais un monde que l’on reconstruit », confie Dylan Cuthbert, fondateur de Q-Games.

Avec Dreams of Another, Q-Games confirme sa volonté d’explorer d’autres formes d’interactivité. L’objectif n’est pas de séduire par la performance mais de proposer un espace de réflexion et de ressenti. Tout repose sur le geste, la lumière et la capacité à créer du sens à travers l’action.

Tout repose sur un principe inhabituel. Chaque tir ne provoque pas de dégâts mais redonne vie à l’environnement. Les structures se reforment, les paysages s’illuminent et la progression devient un geste de réparation. Le joueur participe à la renaissance d’un univers brisé plutôt qu’à sa ruine. Cette approche change le rapport à l’action et crée une expérience à la fois douce et étrange.

L’aspect visuel attire immédiatement le regard. Le jeu s’appuie sur un rendu en nuage de points qui donne à chaque scène une apparence mouvante, presque liquide. Les contours disparaissent, les volumes respirent et tout semble suspendu dans un rêve éveillé. Ce choix esthétique renforce le sentiment de flotter dans un espace entre deux mondes.

L’histoire évoque la mémoire, la perte et la reconstruction de soi. Nous traversons des fragments de souvenirs, des lieux habités par des émotions, et chaque pas semble guidé par le besoin de comprendre ce que nous avons oublié. En réalité virtuelle, cette sensation devient plus intime encore. Le décor s’étire autour de nous et chaque geste façonne la matière du rêve.

La version PSVR2 prend en charge les manettes Sense et fonctionne aussi dans un espace réduit, ce qui facilite la prise en main. Sur Steam, le titre est compatible avec la majorité des casques VR mais peut aussi se jouer sans casque. Le prix est fixé à 34,99 € et une offre spéciale regroupe le jeu avec PixelJunk Eden 2 pour celles et ceux qui souhaitent prolonger l’expérience. Le jeu est disponible dès aujourd’hui sur PS5, PS VR2 et Steam. Une invitation à rêver autrement, les yeux ouverts.