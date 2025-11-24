BON PLAN : Resident Evil Requiem disponible en précommande à prix réduit

Les amateurs de jeux d'horreur ont rendez-vous en février prochain pour découvrir Resident Evil Requiem. Les fans sont impatients, ils sont déjà trois millions à avoir ajouté RE 9 dans leur liste de souhaits ! Ce neuvième épisode majeur de la saga de Capcom marquera un tournant dans la franchise et conclura l'arc débuté il y a 20 ans à Raccoon City. Nous y incarnerons Grace Ashcroft, mais un autre personnage très apprécié des fans pourrait faire son apparition.

Resident Evil Requiem disponible en précommande à prix réduit





En attendant la prochaine prise de parole de Capcom, les revendeurs ont déjà lancé les précommandes de Resident Evil Requiem, avec parfois des offres intéressantes. Chez Leclerc, Resident Evil Requiem est disponible en précommande à 59,99 € sur PS5 et Xbox Series X, soit 20 € de moins que chez la plupart des autres revendeurs. La version Switch 2 passe quant à elle à 70,90 €, une réduction un peu moindre, mais tout de même intéressante. Voici les offres :

Requiem pour les morts. L'enfer pour les vivants.



Préparez-vous à échapper à la mort dans une expérience intense qui vous glacera le sang. Une nouvelle ère de survival horror commence. Les avancées technologiques alliées à la riche expérience de l'équipe de développement donnent naissance à une histoire aux personnages fascinants et à un gameplay plus immersif que jamais. Raccoon City



Retour à la ville du désastre et du désespoir.

Une ville ordinaire du Midwest des États-Unis où se trouvait le siège d'une entreprise pharmaceutique d'envergure mondiale nommée Umbrella.

Suite à l'apparition dévastatrice de zombies en 1998, le gouvernement a approuvé une opération de stérilisation, un tir de missile sur la ville dans l'espoir de reprendre le contrôle de la situation, et tout a été très vite étouffé. Grace Ashcroft



Une analyste du FBI qui fait preuve d'un sens de la concentration et de la déduction hors du commun. Cependant, la mort de sa mère l'a marquée au plus profond de son âme, et a fait d'elle une personne introvertie qui a tendance à se plonger totalement dans son travail. C'est ainsi qu'elle se rend seule à l'hôtel abandonné où une mort mystérieuse a été signalée. Gameplay



Plongez-vous dans ce qui fait l'essence du survival horror et de la série, avec des combats, des enquêtes, des puzzles et de la gestion de ressources. Le gameplay vous permet d'alterner librement entre vue à la première et à la troisième personne, pour affronter l'horreur de la façon qui vous convient le mieux.

Pour rappel, la date de sortie de Resident Evil Requiem est fixée au 27 février 2026.

