BON PLAN : Resident Evil 2, la version PS5 vendue à petit prix

L'épisode le plus vendu de la licence à petit prix





Cela commence à dater, mais après sa sortie sur la précédente génération en 2019, Resident Evil 2 avait eu droit à des versions Xbox Series X|S et PS5 en 2022. C'est cette dernière qui nous intéresse à présent et plus particulièrement sa déclinaison physique parue en 2024. Pour rappel, ce remake est un véritable succès pour Capcom, l'épisode le plus vendu de la licence avec 15,8 millions d'exemplaires. Mais si vous ne faites pas encore partie de ses acquéreurs, c'est peut-être le moment de craquer.

Vous pouvez donc actuellement vous procurer ce survival-horror pour à peine une vingtaine d'euros.

