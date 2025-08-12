Actualité
Accueil Actualités
Resident Evil 2 vignette 12 08 2025

BON PLAN : Resident Evil 2, la version PS5 vendue à petit prix

par

L'aventure horrifique de Leon et Claire à Raccoon City bénéficie d'une remise intéressante en ce moment sur la console de Sony.

L'épisode le plus vendu de la licence à petit prix

Cela commence à dater, mais après sa sortie sur la précédente génération en 2019, Resident Evil 2 avait eu droit à des versions Xbox Series X|S et PS5 en 2022. C'est cette dernière qui nous intéresse à présent et plus particulièrement sa déclinaison physique parue en 2024. Pour rappel, ce remake est un véritable succès pour Capcom, l'épisode le plus vendu de la licence avec 15,8 millions d'exemplaires. Mais si vous ne faites pas encore partie de ses acquéreurs, c'est peut-être le moment de craquer.

Resident Evil 2 12 08 2025

Vous pouvez donc actuellement vous procurer ce survival-horror pour à peine une vingtaine d'euros.

Resident Evil 2

Édition Standard (prix de base : 39,99 €)

Lire aussi : TEST Resident Evil 2 : une mise à jour PS5 et Xbox Series qui fait du bien ?

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Commenter
Mots-clés
Resident Evil 2 RE2 Capcom Bon plan Réductions Promotions Remises Offres PS5

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires