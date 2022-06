TEST Resident Evil 2 : une mise à jour PS5 et Xbox Series qui fait du bien ?

Des zombies plus répugnants





En 2019, les joueurs du monde entier ont pu découvrir le remake de Resident Evil 2. Le bébé de Capcom a su charmer les aficionados, les possesseurs d’une PS5 ou Xbox Series X|S n’attendaient qu’une chose, une mise à jour apportant des graphismes plus soignés et améliorés. La firme nippone a diffusé un patch, nous avons relancé le titre, alors ? De gros changements ?

Les pupilles disent merci !

Premier constat, les temps de chargement sont très rapides. Le jeu met une à deux secondes pour lancer notre escapade (dans les 30 secondes auparavant), et ça fait du bien. Ensuite, divers modes visuels s’offrent à nous. Tout d’abord, « Frame rate élevé » permet d’avoir des performances explosives. Si vous avez un écran adéquat, Resident Evil 2 passe la barre des 100 fps sans sourciller, et c’est vraiment agréable. L’autre paramètre, « Ray Tracing », exhibe une image plus naturelle. Vous vous souvenez du hall du commissariat ? Le sol affichait des reflets exagérés, donnant l’impression qu’il était mouillé. Eh bien, maintenant, les réflexions sont mieux gérées et plus authentiques. Les pupilles disent merci !

Cependant, petit défaut en l’activant, le nombre d’images par seconde chute pas mal. Le remake tourne dans les 60 fps lorsque nous nous trouvons dans un lieu cloitré et tombe dans les 40 fps (?) quand l’environnement est plus vase et bondé d’ennemis. Alors certes, ces instabilités peuvent choquer la première fois, mais pas de panique, c’est jouable. En outre, la 4K apporte une 3D plus nette et plus fine. L’aliasing dans les cheveux a légèrement disparu et les seconds plans sont moins flous.

Ce patch next-gen fait du bien à Resident Evil 2. Malgré le framerate vacillant, nous vous conseillons d’y jouer avec le ray-tracing activé pour jouir d’une image clinquante. Quoi qu’il en soit, nous avons le choix des graphismes, que ce soit d’un mode à un autre, le rendu émoustille les pupilles. Et cerise sur le gâteau, cette update est gratuite.

Les plus Un jeu qui tourne dans les 120 fps

Des temps de chargement rapides

La 4K affine le titre

La mise à jour est gratuite

Le ray-tracing fait du bien… Les moins … mais fait vaciller le framerate

Notation Verdict 18 20