Switch 2 : marre des cartes clés de jeu ? Vous pouvez le dire à Nintendo

Avec sa Switch 2, Nintendo a introduit un nouveau format : les cartes clés de jeu. En plus des codes de téléchargement dans la boîte et des éditions physiques avec l'intégralité du jeu sur la cartouche, les éditeurs proposent désormais des cartes clés de jeu : une cartouche à insérer dans la console pour lancer le téléchargement du jeu et y jouer. Les avantages ? Il est possible de revendre la cartouche. L'inconvénient ? Sans Internet la première fois pas de jeu ; si les serveurs sont en panne, pas de jeu. Et il faut avoir de la place dans son espace de stockage.

Les cartes clés de jeu font débat, mais les éditeurs tiers ne sont visiblement pas enclins à abandonner ce format. Lors du Nintendo Direct: Partner Showcase la semaine dernière, la plupart des jeux annoncés et qui auront droit à une édition physique seront sous la forme de carte clé de jeu, avec par exemple Dragon Ball: Sparking! ZERO, Persona 3 Reload ou encore Octopath Traverler 0. Il faut dire que Nintendo ne propose qu'un seul format de cartouche pour les jeux réellement physiques : 64 Go. Une cartouche pas vraiment utile pour les petits jeux indépendants et qui réduit la marge des recettes pour les gros éditeurs.

Cependant, il semblerait que Nintendo surveille avec attention les avis des joueurs concernant le format des jeux Switch 2. Comme l'a rapporté un utilisateur de Reddit, Nintendo of America a publié un sondage questionnant les joueurs sur leurs habitudes d'achat, en s'attardant pas mal sur le format physique. Bien sûr, le sujet des cartes clés de jeu est présent :

Reste à savoir ce qu'il résultera de ce sondage. Il y a quand même de faibles chances que les éditeurs changent leur fusil d'épaule en fonction des résultats, seules les ventes pourront modifier leur stratégie. De son côté, Nintendo a déjà rassuré les fans : ses jeux first party seront sur de vraies cartouches, pas question d'utiliser les cartes clés de jeu du côté du constructeur.

