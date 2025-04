Switch 2 : les éditeurs japonais abandonnent le physique pour le lancement de la console, merci les Cartes clé de jeu...

Avec la Switch, Nintendo a bien remonté la pente et la console a été un véritable succès au point de réussir à tenir huit années. Les amateurs de jeux en physique voyaient alors en la firme de Kyoto l'un des derniers bastions face au dématérialisé avec certains titres sortant sur cartouche quand à côté il n'existait pas de Blu-ray chez la concurrence et nous avons même eu des cas de lancements d'abord sur l'eShop de productions first-party comme Metroid Prime Remastered ou Pikmin 1+2 avant leur arrivée sur les étales en boîte. Mais avec la Switch 2, le vent semble clairement avoir tourné en faveur d'un avenir bien plus orienté vers le tout numérique. Cela se matérialisera notamment par les « Cartes clé de jeu » ou « Game-Key Cards » en anglais, des cartouches ne contenant justement pas le jeu en question, mais permettant de le télécharger. En soi, il s'agit d'une meilleure alternative aux boîtes vendues avec un simple code à usage unique et ce n'est pas pire que chez la concurrence avec les disques ne contenant pas l'intégralité des données. Le problème, c'est que les éditeurs tiers vont en abuser, à commencer au Japon, au lieu de les utiliser seulement pour des productions trop volumineuses.

Alors que Cyberpunk 2077: Ultimate Edition va faire figure de bon élève, puisque CD Projekt le proposera sur une cartouche de 64 Go, ce ne sera pas le cas pour tout un tas de productions éditées par Capcom, Konami, Koei Tecmo, Marvelous, Nihon Falcom, SEGA, Spike Chunsoft et Square Enix comme l'a rapporté Gematsu. Avec l'ouverture des précommandes dans l'Archipel, c'est une hécatombe de jaquettes avec le bandeau blanc indiquant qu'il s'agit d'une carte clé de jeu à laquelle nous avons droit.

Fait intéressant, il pourrait y avoir des différences entre le Japon et le reste du monde sur certains titres, à commencer par Daemon X Machina: Titanic Scion qui est par exemple affiché sans mention de ce type de cartouche sur Amazon par chez nous. Vous noterez que la plupart sortiront en même temps que la console et que, hormis les quelques Nintendo Switch 2 Edition, la majorité des jeux seront donc sous ce format faussement physique.

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Daemon X Machina: Titanic Scion (5 septembre 2025)

(5 septembre 2025) Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition (5 juin 2025)

(5 juin 2025) No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES (25 juillet 2025)

(25 juillet 2025) Puyo Puyo Tetris 2S (5 juin 2025)

(5 juin 2025) RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (19 juin 2025)

(19 juin 2025) Shine Post: Be Your Idol! (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Sonic x Shadow Generations (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Street Fighter 6 Years 1-2 Fighter Edition (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Survival Kids (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Wild Hearts S (27 juillet 2025)

(27 juillet 2025) Yakuza 0 Director's Cut (5 juin 2025)

(5 juin 2025) Ys X: Proud Nordics (31 juillet 2025)

L'analyste Daniel Ahmad a commenté la situation en mettant en évidence plusieurs éléments pouvant expliquer ces choix. Le coût des cartouches serait plus élevé par rapport à celui des Blu-ray UHD, qui augmenterait avec la taille des jeux, alors choisir ces cartes clé de jeu maximiserait les marges, surtout que les ventes numériques sont désormais la majorité. De plus, la production de cartouches proposant différentes capacités de stockage prendrait du temps à se mettre en place. En réponse, le développeur indépendant allemand Edrox interactive a commenté en déclarant qu'une carte ne serait que deux à trois euros plus cher qu'un disque du côté de chez Sony. Si tel est le cas, certaines de ces multinationales se fichent ici royalement de leurs clients et de la préservation de leurs œuvres.

Et devant la grogne des joueurs, un membre du personnel de chez Playasia s'occupant du marketing et développement a carrément invité les indés à contacter l'enseigne au sujet du coût des cartouches de 64 Go et à augmenter leurs tarifs si nécessaire afin de sortir du lot en proposant des éditions physiques.

Clairement, Nintendo a ouvert une autre boîte de Pandore avec ce système, même s'il ne peut être directement blâmé pour les décisions mercantiles prises par ses partenaires commerciaux. La plupart des jeux concernés sortant ailleurs, le meilleur moyen de faire comprendre aux éditeurs que cette situation n'est pas désirée sera de ne pas acheter ces cartouches vides.

Dans le cas de Sonic x Shadow Generations, la version Switch est d'ores et déjà disponible sur cartouche (36,99 € chez Cdiscount).

Lire aussi :