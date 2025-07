EA SPORTS FC 26 dévoile son gameplay sur Switch 2

Il y a quelques jours, Electronic Arts officialisait EA SPORTS FC 26, son prochain jeu de football. Un titre évidemment prévu sur de nombreuses plateformes, les consoles de Nintendo ne seront pas oubliées. Sur Switch 1, les fans n'ont plus vraiment d'espoir, le développeur se contentant de changer les maillots, mais cette année, EA SPORTS FC 26 aura droit à un portage sur Switch 2, la nouvelle console de Nintendo.

EA SPORTS FC 26 se dévoile sur Switch 2





Lors du Nintendo Direct: Partner Showcase, nous avons eu droit à une première vidéo de gameplay d'EA SPORTS FC 26 sur Switch 2. Il faut se contenter de 30 petites secondes de jeu, l'occasion pour EA Games de mettre en avant quelques améliorations, comme les dribbles plus fluides ou encore un meilleur positionnement du gardien de but. Cette version Switch 2 devrait être similaire à celle proposée sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One.

Quand sortira EA SPORTS FC 26 ?





La date de sortie d'EA SPORTS FC 26 est fixée au 26 septembre 2025