BON PLAN : EA SPORTS FC 26 à prix cassé sur consoles !

Le Black Friday et le Cyber Monday sont derrière nous, mais les revendeurs continuent de proposer de grosses réductions à l'approche des fêtes de fin d'année. Si vous aimez les jeux vidéo et le football, bonne nouvelle, EA SPORTS FC 26 profite d'une très belle promotion chez Leclerc, dans ses versions consoles.

De grosses promos pour EA SPORTS FC 26





EA SPORTS FC 26 passe à 32,83 € sur Nintendo Switch 2, ou à 40,39 € sur PlayStation et Xbox. Un bon plan à ne pas manquer si le jeu vous fait de l'œil ! Voici les offres :

Présentation d'EA SPORTS FC 26





Le club vous appartient dans EA SPORTS FC 26. Jouez à votre façon avec une expérience de jeu remaniée grâce aux retours de la communauté FC. Le nouveau préréglage de jouabilité réaliste offre une expérience de football plus vraie que nature en mode Carrière, tandis que le préréglage de jouabilité compétitive - basé sur des fondamentaux peaufinés, une cohérence accrue et une réactivité améliorée - est parfait pour jouer dans Football Ultimate Team et Clubs. Mettez votre équipe de rêve à l'épreuve dans Football Ultimate Team avec des compétitions et des événements Live, ainsi qu'une expérience renouvelée dans les modes Rivals et Champions. Les compétitions mettront vos compétences à l'épreuve avec jusqu'à quatre tours de phases éliminatoires, tandis que les événements Live ajoutent plus de variété avec des compétitions à thème et du contenu tout au long de la saison.