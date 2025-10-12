TEST PowerWash Simulator : simulateur de satisfaction

Kärcher Simulator





« Corvée, nom féminin : Obligation ou travail pénible et inévitable ». Ce n’est pas pour rien que Le Robert utilise « la corvée du ménage » comme exemple de ce mot. Nous n’aimons pas faire le ménage, c’est une véritable corvée et la satisfaction d’avoir un appartement bien propre ne surplombe jamais la pénibilité de la tâche. Le ménage, c’est une corvée, alors quand PowerWash Simulator est sorti en 2021, nous le regardions d’un œil curieux, avec des doutes quant à ses qualités vidéoludiques. Le titre est disponible dans le Game Pass et nous l’avons quand même installé, par simple curiosité. Comment un tel simulateur de nettoyage a pu attirer 17 millions de joueurs, un succès tel que FuturLab sortira une suite dans quelques jours ? Eh bien voici notre avis sur PowerWash Simulator.

Nettoyer des véhicules et bâtiments dans la ville de Muckingham, c’est tout ce que propose le gameplay de PowerWash Simulator.

Comme tous les bons simulateurs qui se respectent, tout est dans le titre. PowerWash Simulator est un simulateur de lavage à l’aide d’un nettoyeur envoyant de l’eau à très haute pression pour éliminer les taches les plus tenaces. Un Kärcher, comme dirait un certain ancien président de la République française, mais c’est une marque déposée. Un objet que nous n’avons jamais manipulé dans la vraie vie, l’aspirateur et le chiffon suffisent à nos tâches pour éliminer les taches. Nous incarnons ici un personnage chargé de nettoyer des véhicules et bâtiments dans la ville de Muckingham à l’aide son nettoyeur haute pression et c’est tout ce que propose le gameplay de PowerWash Simulator.

Alors oui, sur le papier, c’est quand même une corvée, d’autant que certaines crasses sont particulièrement tenaces, mais au fil des missions, il est possible d’améliorer son équipement en achetant des nettoyeurs plus puissants, des embouts pour laver les surfaces lointaines (ou proches, mais avec davantage de pression) et même des savons. Selon les surfaces, certains savons seront plus efficaces, mais ils sont limités dans leurs utilisations, et plutôt que d’en racheter (bien que l’argent ne manque pas), nous avons préféré nous en passer pour nous focaliser sur le nettoyage de précision. Sauf pour la rouille, véritablement une galère à enlever, le savon efficace sur le métal évite de passer trois heures sur une petite surface.

Notation Verdict 16 20