Les 20 meilleurs jeux de la Nintendo Switch

La Switch, huit ans et des jeux cultes





Le 3 mars 2017, Nintendo lançait sa nouvelle console, la Switch. Le constructeur japonais devait se relever après l'échec de la Wii U et il a opté pour une approche originale. La Switch est une console de salon hybride, faisant à la fois office de console portable et de console de salon grâce à un dock. En plus des éditions limitées, Nintendo a sorti une Switch Lite uniquement portable et une Switch OLED, équipée d'un écran plus grand et de diverses améliorations.

Malgré sa faible puissance, la Switch a séduit de très nombreux joueurs : elle compte 154 millions d'exemplaires vendus. Grâce à son format hybride, ses manettes Joy-Con ludiques et ses nombreux jeux grand public, la console de Nintendo a rencontré un immense succès. Contrairement aux Xbox Series X|S et PS5, la Switch ne célèbre pas d'anniversaire en ce mois de novembre. Mais la console hybride se fait remplacer petit à petit par la Switch 2, qui enregistre déjà 10 millions de ventes. La première Switch appartiendra bientôt à l’histoire ancienne, GAMERGEN.COM vous propose une petite liste des jeux les mieux notés sur la console hybride de salon et portable de Nintendo.

Voici les 20 meilleurs jeux Switch, issus des classements Metacritic et des notes de la communauté, qui ont façonné ces huit belles années de la console de Nintendo.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild





The Legend of Zelda: Breath of The Wild est le digne représentant de la franchise qui ose se remettre en question. Comme toutes les aventures dignes de ce nom, The Legend of Zelda: Breath of The Wild se doit d'être un parcours semé d'embûches à même de forger le destin d'un héros au passé affirmé et au futur à définir. Ici, les obstacles seront d'abord techniques, ensuite centrés sur soi-même. La notion de mérite prend tout son sens, de même que celles des responsabilités et de l'accomplissement : au moment où le bout du chemin est perceptible, il est essentiel de prendre son courage à deux mains. Sa Nintendo Switch aussi dans le cas présent. Bravo Nintendo. TEST - The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Ou comment frapper fort d'entrée Disponible à 51,49 €

2. Super Mario Odyssey





Nintendo tient entre ses mains un hit incontournable. Contrairement à ce que nous pensions, l'aspect réel n'est pas du tout dérangeant puisque l'esprit et les codes d'antan ont été conservés et respectés. Oui, ce Super Mario Odyssey est un vrai bon Super Mario qui arrive à convaincre dès les premiers pixels affichés à l'image, dès les premières notes de musique jouées. Le gameplay est riche, novateur et rafraîchissant, l'aventure est prenante, une certaine folie s'empare du joueur dès qu'il début une partie. Et pour cause, cette production a tous les arguments pour convaincre, il est difficile de lâcher la console. Dans le lit, nous avons envie d'y jouer, dans le bus, nous avons envie de voyager, sur le canapé, nous envie d'allumer la télé et de continuer notre périple. De plus, les clins d’œil aux anciens épisodes sont nombreux, les aficionados sont touchés et apprécient ce genre de chose exhibée dans le jeu. TEST - Super Mario Odyssey : c'est Noël dans ta console ! Disponible à 44,16 €

3. The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition





Un conte à suspense gothique situé dans un manoir maudit. The House in Fata Morgana est un roman visuel complet couvrant près d'un millénaire qui traite de la tragédie, de la nature humaine et de la folie.

4. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom





Un sentiment étrange, chaleureux et empli de nostalgie nous submerge lorsque nous foulons de nouveau aux pieds les terres d’Hyrule. Qui n’a jamais rêvé de retourner dans Ocarina of Time et voir ce que le royaume est devenu ? C’est en quelque sorte ce que nous propose Nintendo avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. La société a corrigé le tir, a compris ce que les fans voulaient et a su innover avec un plat qui date de 6 ans déjà. Les nouvelles mécaniques sont bien pensées, l’histoire est bien ficelée et prenante, bref la magie opère dès les premières secondes, c’est un véritable chef-d’œuvre vidéoludique qui s’invite dans nos foyers. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est vertigineux, prodigieux, surprenant et spectaculaire. Sincèrement, si vous aimez l’Aventure avec un grand A, ne passez surtout pas à côté de cette merveille. TEST The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le jeu le plus abouti de la Switch ! Disponible à 51,49 €

5. Portal : Collection cubique





Portal et Portal 2 sont inclus dans la collection cubique qui débarque sur Nintendo Switch : retrouvez le gameplay révolutionnaire, l'humour noir et les explorations qui ont valu à la série des centaines de récompenses. Dans Portal, manipulez un système de portails hautement expérimental afin de résoudre des énigmes et des casse-têtes défiant les lois de la physique. Manœuvrez des objets ainsi que votre personnage dans l'espace pour vous frayer un chemin dans les mystérieux laboratoires d'Aperture Science. Retournez dans les laboratoires d'Aperture dans Portal 2, où vous serez de nouveau confronté à l'I.A. mortellement inventive et assoiffée de pouvoir dénommée GLaDOS. Rencontrez encore plus de personnages lors de vos explorations de zones dangereuses inédites et profitez d'une multitude de nouvelles énigmes. Portal 2 comprend également un mode de jeu en coop : jouez en multijoueur local, en écran partagé ou en ligne, et réfléchissez à plusieurs sur la meilleure façon de positionner vos portails.

6. Tetris Effect: Connected





Tetris Effect: Connected est un Tetris comme vous ne l'avez jamais vu, entendu ou ressenti auparavant - une réinvention addictive, unique et d'une beauté à couper le souffle d'un des jeux de réflexion les plus populaires de tous les temps, par les créateurs du primé Rez Infinite et du jeu de réflexion légendaire Lumines. La musique, les décors, les sons, les effets spéciaux - tout, jusqu’aux pièces de Tetris elles-mêmes, pulse, danse, étincèle et explose en parfaite harmonie avec votre façon de jouer. Avec plus de 30 niveaux et plus de 10 modes de jeu, découvrez une expérience que vous voudrez revivre encore et encore.

7. Metroid Prime Remastered





Des graphismes superbes, une prise en main plus accueillante, des musiques toujours aussi prenantes (merci Kenji Yamamoto), une atmosphère absorbante et captivante... Ce Metroid Prime Remastered est une petite perle, qui nous frustre par la même occasion. Et pour cause, nous n'aurions pas été contre une bonne compilation regroupant les trois Metroid Prime d'antan sous cet aspect-là, pour nous faire patienter jusqu'à la venue du quatrième épisode. En attendant, si vous avez une Switch à la maison (sur OLED, ça claque), ne passez surtout pas à côté de ce titre légendaire ! TEST Metroid Prime Remastered : un portage incroyable sur Switch Disponible à 34,99 €

8. Persona 5 Royal





Le RPG plébiscité Persona 5 Royal vous attend dans son édition définitive, avec une quantité faramineuse de contenus téléchargeables inclus ! Transféré bon gré mal gré dans un lycée de Tokyo, le protagoniste est en proie à un rêve étrange. « Tu es bel et bien un prisonnier du destin. Dans un avenir proche, c'est la ruine qui t'attend ». Pour mieux être « réhabilité », il doit protéger les autres des désirs pervertis en enfilant le masque d'un Voleur fantôme. Disponible à 36,06 €

9. Hades





Nous avons là un univers très riche, un côté narratif excellent et un gameplay ultra dynamique et neuf à chaque tentative d'évasion... Pour faire simple, c'est du très bon ! Hades est une valeur sûre et est enfin accessible aux possesseurs d'une PlayStation ou Xbox. Ne cherchez pas, foncez ! TEST Hades : la beauté du diable s'invite sur consoles

10. Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition





Les pouvoirs qui sommeillent en vous se réveilleront bientôt, et la bataille visant à déterminer qui s'emparera de la divinité a déjà commencé. Choisissez bien vos compagnons de route et n'accordez pas votre confiance à n'importe qui, car chacun a sa part de ténèbres. Apprenez à maîtriser toutes les subtilités de combats extrêmement tactiques et jouez avec un maximum de 3 autres joueurs, mais sachez que seul l'un d'entre vous aura la possibilité de devenir un dieu dans le RPG maintes fois primé Divinity: Original Sin 2.