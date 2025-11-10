Les 20 meilleurs jeux des Xbox Series XS

La Xbox Series X|S fête son cinquième anniversaire





Le 10 novembre 2020, Microsoft lançait ses nouvelles consoles de salon, les Xbox Series X|S. Le constructeur américain a fait le pari de proposer deux modèles : une puissante Xbox Series X avec un lecteur de disques et une Xbox Series S plus modeste, 100 % numérique et meilleur marché. Depuis, Microsoft a lancé une Xbox Series X sans lecteur de disques, ainsi qu'une Xbox Series S avec un SSD interne de plus grande capacité. Et les prix ont augmenté, une première pour des consoles de salon (Sony n'est pas en reste, nous y reviendrons).

Aujourd'hui, les Xbox Series X|S fêtent leur cinquième anniversaire. Les consoles ont accueilli de nombreux jeux vidéo, que ce soit des titres indépendants, des blockbusters, des jeux multiplateforme et bien évidemment des exclusivités, du moins les premières années. Microsoft a en effet décidé de porter ses jeux sur la PS5 de Sony, Halo: Campaign Evolved est le prochain. Pour célébrer les cinq ans des Xbox Series X|S, GAMERGEN.COM vous propose une petite liste des jeux les mieux notés sur les consoles de neuvième génération de Microsoft.

Voici les 20 meilleurs jeux Xbox Series X|S, issus des classements Metacritic et des notes de la communauté, qui ont façonné les cinq premières années des consoles de Microsoft.

1. Baldur’s Gate 3





Il ne nous semble pas exagéré de considérer Baldur's Gate 3 comme l’ultime expérience bac à sable parmi les RPG. À tous les niveaux du jeu, la liberté est totale pour nous laisser le plaisir d’expérimenter. Cette sensation d’être en contrôle de chacune de nos actions, et paradoxalement d’être guidé par nos découvertes, donne au titre un niveau d’immersion rarement atteint par la concurrence. Au risque d’insister, il y a bien les précédents titres de Larian Studios qui présentent à nos yeux des qualités identiques. C’est pourquoi nous avons tendance à considérer ce Baldur's Gate 3 non pas comme un jeu à part entière mais comme la dernière itération de la formule Larian. De loin l’œuvre la plus aboutie par ses créateurs ! TEST Baldur's Gate 3 : le RPG sans limite qui toque à la porte du GOTY

2. Elden Ring





Une narration absorbante, une direction artistique fascinante, une prise en main palpitante, une bande-son bouleversante, Elden Ring est un chef-d’œuvre vidéoludique passionnant qui touche directement notre âme. Une fois le générique sous les yeux, vous vous sentirez comblé et triste à la fois. Et pour cause, qui a envie que ça se termine quand nous prenons du plaisir ? Ne passez pas à côté d’une telle merveille... TEST Elden Ring : perdre sa vie à la gagner Disponible en Shadow of the Erdtree Edition à 50,97 €

3. Persona 5 Royal





Le RPG plébiscité Persona 5 Royal vous attend dans son édition définitive, avec une quantité faramineuse de contenus téléchargeables inclus ! Transféré bon gré mal gré dans un lycée de Tokyo, le protagoniste est en proie à un rêve étrange. « Tu es bel et bien un prisonnier du destin. Dans un avenir proche, c'est la ruine qui t'attend ». Pour mieux être « réhabilité », il doit protéger les autres des désirs pervertis en enfilant le masque d'un Voleur fantôme. Disponible à 33,88 €

4. The Witcher 3: Wild Hunt (Next-Gen Edition)





The Witcher 3: Wild Hunt fait partie de ces rares productions à même de vous scotcher des heures durant, à en perdre le sens de la réalité. Geralt vous tend la main, veillez à la prendre pour ne plus jamais la lâcher. Pour ainsi dire, les adjectifs manquent pour qualifier cette troisième aventure de Geralt, attendue au tournant et finalement imprévisible à l'arrivée tant elle relève les espoirs les plus fous. Elle est doublée d'une réelle prouesse technique, qui ne ment pas sur l'étiquette nouvelle génération. TEST - The Witcher 3: Wild Hunt - Grandiose, avec un G comme dans Geralt Disponible en Complete Edition à 18 €

5. Hades





Nous avons là un univers très riche, un côté narratif excellent et un gameplay ultra dynamique et neuf à chaque tentative d'évasion... Pour faire simple, c'est du très bon ! Hades est une valeur sûre et est enfin accessible aux possesseurs d'une PlayStation ou Xbox. Ne cherchez pas, foncez ! TEST Hades : la beauté du diable s'invite sur les consoles PlayStation et Xbox Disponible à 39,43 €

6. The Stanley Parable Ultra Deluxe





Vous y incarnerez Stanley et vous n'y incarnerez pas Stanley. Vous aurez un choix à faire et vos choix vous seront dérobés. Le jeu se terminera, le jeu ne se terminera jamais. Les contradictions s'ensuivront de contradictions, les règles habituelles des jeux seront brisées, et brisées encore. Vous n'êtes pas là pour gagner. The Stanley Parable est un jeu dont vous êtes le jeu.

7. Split Fiction





Le bilan de Split Fiction est simple, achetez-le ! Il n’y a rien qui vous empêche de savourer pleinement la variété de gameplay proposée. Seuls les joueurs qui n'affectionnent pas le genre plateforme peuvent éventuellement s’en passer, bien que la jouabilité soit irréprochable. Graphiquement, cette production émerveille la rétine à de nombreuses reprises, sans pour autant mettre à genoux les machines. C’est parfaitement optimisé, le tout sans l’ombre d’un bug. La bande-son n’est pas en reste, sans aucun accro sonore qui pourrait nous agacer. L’histoire s’enrichit progressivement, pour finir en apothéose complète. La durée de vie est plutôt bonne, permettant de parfaitement doser chaque changement de mécanique tout au long de l’aventure. En bref, tout gamer qui se respecte doit jouer à Split Fiction, c’est tout simplement un titre incontournable à ne surtout pas manquer. TEST Split Fiction : un grand jeu qui surpasse It Takes Two ? Disponible à 37,79 €

8. Forza Horizon 5





Complet, voilà le mot qui résumerait à lui seul ce Forza Horizon 5. Le jeu de course de Playground Games est une réussite sur tous les points, reprenant la formule déjà bien calibrée des précédents volets, mais insufflant une bonne dose de nouveautés grâce à davantage de missions légèrement scénarisées pour nous plonger dans l'ambiance du Mexique. La culture locale est omniprésente, que ce soit dans les décors ou les musiques, avec énormément de variété dans les environnements, donnant envie de prendre un aller simple pour le Mexique. Et comme toujours avec la franchise, le contenu est énorme, le joueur ne s'ennuie jamais, le plaisir de conduite est immédiat et ne vous lâche jamais, sans parler des graphismes somptueux, qu'importe le mode ou la machine utilisée. Forza Horizon 5 est indubitablement le meilleur opus de la franchise, et sans doute le meilleur jeu de course arcade jamais réalisé à ce jour. Oui, rien que ça. TEST Forza Horizon 5 : le Mexique, terre de perfection

9. Like a Dragon: Infinite Wealth





Deux héros hors du commun réunis par un coup du sort, ou peut-être par quelque chose de plus sinistre... Ichiban Kasuga, un outsider inarrêtable qui a toujours su remonter la pente, et Kazuma Kiryu, un homme brisé qui vit ses derniers jours. Menez la belle vie au Japon et explorez tout ce qu'Hawaï a à offrir dans une aventure si vaste qu'elle s'étend sur tout le Pacifique. Des moments inoubliables vous attendent à chaque étape de votre périple grâce à un mélange unique de quêtes et d'activités dont vous pourrez profiter à votre guise.

10. Metaphor: ReFantazio





Les créateurs de Persona 3, 4 et 5 ont donné naissance à Metaphor: ReFantazio, un monde fantastique unique en son genre que vous explorerez aux côtés de votre amie fée Gallica afin de lever la malédiction pesant sur le prince disparu du royaume. Contrôlez votre destin, affrontez vos peurs et éveillez les pouvoirs des « archétypes » qui sommeillent en vous. En éveillant un « archétype », vous débloquerez le pouvoir de canaliser et de combiner les capacités de classes uniques. Renforcez vos liens avec les autres membres de votre groupe pour vaincre de puissants ennemis et découvrir la vérité sur le royaume. Disponible à 49,99 €