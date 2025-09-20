Xbox Series : de nouvelles hausses de prix des consoles de Microsoft annoncées, les Américains savent qui remercier

Et ça continue, encore et encore...





En mai dernier, Microsoft annonçait une hausse prenant effet immédiat sur les tarifs de ses consoles Xbox Series, mais aussi plusieurs accessoires dont les manettes, et ce à travers le monde, mais notamment aux États-Unis. Il était alors même question d'augmenter celui des jeux first-party, ce qui n'aura finalement pas lieu pour The Outer Worlds 2 à minima. Depuis, Sony et Nintendo en ont fait de même au pays de l'Oncle Sam avec les PlayStation 5 et les Switch. Eh bien, sans crier gare, la firme de Redmond a remis le couvert ce vendredi...

Les nouveaux prix des Xbox Series aux USA





Comme indiqué via son site de support et résumé sur un document, les Xbox Series X|S vont donc subir une hausse de 20 à 70 $ à compter du 3 octobre prochain, qui ne concernera que les États-Unis et n'impactera pas les autres produits. La raison évoquée ? Des « changements dans l'environnement macroéconomique ». Traduction, ce sont encore les frais douaniers de Donald Trump qui poussent Microsoft à agir sur son propre territoire, puisqu'une telle multinationale cherchera toujours à maintenir ses bénéfices.

Produit Ancien Prix Nouveau prix (au 3 octobre 2025) Xbox Series S 512 Go 379,99 $ 399,99 $ Xbox Series S 1 To 429,99 $ 449,99 $ Xbox Series X Digital 549,99 $ 599,99 $ Xbox Series X 599,99 $ 649,99 $ Xbox Series X 2 To Galaxy Black Special Edition 729,99 $ 799,99 $

Qui va vouloir acheter une Xbox à de tels prix ? Sachant que les exclusivités qui ne finissent pas chez la concurrence sortent forcément dans le Game Pass, autant se tourner vers le PC.

Rappelons également que Sarah Bond a officialisé en juin un partenariat avec AMD concevoir la prochaine génération de consoles de Microsoft. Sauf surprise, elle coûtera forcément plus cher que l'actuelle, de quoi donner des sueurs froides aux joueurs.

Par chez nous, vous pouvez acheter une Xbox Series X 1 To à 599,99 € chez Cdiscount ou à la Fnac, voire 599 € sur Amazon.