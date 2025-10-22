TEST PowerWash Simulator 2 : une suite nickel chrome ?

Le retour de Monsieur/Madame Propre





FuturLab lançait il y a quatre ans une version en Early Access de PowerWash Simulator, un jeu de simulation nous demandant de nettoyer des lieux et objets à l'aide d'un nettoyeur à haute pression. Un titre qui ne paye pas de mine à première vue, mais qui a séduit 17 millions de joueurs sur ordinateurs, consoles et dans le Game Pass grâce à son aspect relaxant et addictif (lire aussi : TEST PowerWash Simulator : simulateur de satisfaction). Le studio anglais est de retour cette semaine avec une suite, PowerWash Simulator 2, que nous avons parcouru dans son intégralité, allant même jusqu'à débloquer tous les Succès/Trophées. Oui, l'addiction est de retour.

FuturLab ne compte pas réinventer la roue.

PowerWash Simulator 2 nous place de nouveau à la tête d'une société de nettoyage, missionné pour enlever la crasse de lieux et objets à Muckingham, mais pas seulement. Cette suite nous fait voyager dans différentes villes de la région, ce qui est surtout un prétexte pour quelques jeux de mots rigolos (en anglais). Car dans les faits, eh bien nous avons accès à des lieux fermés, qu'importe le nom de la ville, mais cela permet surtout d'étoffer le lore de la franchise. Oui, il y avait un scénario dans le premier opus, PowerWash Simulator 2 n'échappe pas à son histoire rocambolesque et absurde, qui se présente à nous sous la forme de textos et d'articles de journaux. Une histoire qui fait directement écho à celle du précédent volet et qui s'adresse donc davantage aux fans du premier titre qu'aux nouveaux venus. C'est loufoque, amusant, riche en rebondissements improbables, mais la conclusion nous a quand même un peu laissé sur notre faim. Qu'importe, si nous jouons à PowerWash Simulator 2, ce n'est pas pour son scénario, mais bien pour le gameplay.

PowerWash Simulator 2 demande donc de nettoyer des lieux ou des objets (essentiellement des véhicules) à l'aide d'un nettoyeur à haute pression. FuturLab ne compte pas réinventer la roue et nous retrouvons ainsi des accessoires bien utiles comme les extensions et les embouts de différentes tailles, mais dans cette suite, le joueur est invité à jongler entre trois nettoyeurs : le Prime Vista est polyvalent, l'Urban privilégie la puissance et le SwirlForce Surf Ace est totalement inédit. Ce dernier permet de nettoyer plus facilement les surfaces planes comme les sols et les murs à l'aide de buses rondes et... il ne nous a clairement pas convaincu. Oui, c'est bien plus rapide de nettoyer de larges sols avec cet outil, mais son utilisation est bien moins satisfaisante que les deux autres. Difficile de dire pourquoi : est-ce le fait qu'il laisse de petites traces de saletés après un passage trop rapide, que l'eau ne soit pas visible sous la buse ronde ou son bruit trop calme, mais FuturLab a peut-être quelques ajustements à faire pour améliorer le SwirlForce Surf Ace.

De leur côté, les Prime Vista et Urban sont du déjà-vu, le joueur peut acheter des versions améliorées au fil du jeu, adapter l'extension et l'embout en fonction de la situation, mais dans les faits, eh bien nous avons passé la quasi intégralité de l'aventure avec l'Urban, en changeant l'extension et en modifiant la taille de l'embout de base. Nous avons même utilisé certains embouts uniquement en toute fin de partie, pour débloquer des Succès spécifiques. Le savon fait évidemment son retour, avec une utilisation simplifiée. Plus question d'acheter différents savons en boutique, nous avons un embout dédié, mais avec une réserve limitée de savon, qui s'adapte à toutes les surfaces et types de saleté. Mais, comme dans le premier volet, le savon est surtout utile pour les petites zones bien rouillées, il est rare que le joueur pense à l'utiliser.

Notation Verdict 15 20