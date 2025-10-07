Actualité
PowerWash Simulator 2 Release Date Announcement Trailer

PowerWash Simulator 2 dévoile enfin sa date de sortie, c'est pour bientôt !

Source: Communiqué de FuturLabs

Premier jour de travail confirmé. Mode Carrière, coop, chats et meubles lavables vous attendent.

PowerWash Simulator 2 dévoile sa date de sortie

L’équipe de FuturLab a dévoilé la date de sortie officielle de PowerWash Simulator 2, avec une toute nouvelle vidéo de formation obligatoire pour les nouveaux employés de ménage. PowerWash Simulator 2 sera disponible le 23 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.


Résumé des fonctionnalité principales :

  • Écran partagé et multijoueur en ligne : Nettoyez en solo, avec un ami sur le canapé ou jusqu’à quatre joueurs en ligne, le tout avec une progression partagée.
  • Descente en rappel et plateforme élévatrice : Escaladez les bâtiments, survolez les toits et nettoyez sous tous les angles. Pas d’inquiétude, les chutes sont inexistantes ici.
  • Tâches à étapes multiples – Juste au moment où vous pensez avoir terminé, surprise : il reste encore du travail à faire. Certaines tâches s'étendent en cours de lavage, débloquant de nouvelles zones instantanément.
  • Personnalisation de la base – Restaurez les meubles, décorez votre QG et maintenez votre base propre (ou presque). Vous l'avez bien mérité.
  • Mode Carrière – Acceptez 38 tâches dans des lieux de plus en plus étranges, tentaculaires et étrangement satisfaisants.
  • Savon, buses et outils – Améliorez votre machine à laver avec des buses adaptables, des nettoyants de surface et, oui, du savon moussant.
  • Compagnons félins – Ulysse et ses chatons sont de retour, vous suivant sur les tâches et attendant des caresses. Souvent.

PowerWash Simulator 2 Release Date Announcement Trailer2

Des roller disco rétro aux feux de camp, en passant par des camions miniers et une théière fantaisie étrangement grande, PowerWash Simulator 2 emmène les joueurs à travers le comté de Caldera avec plus de tâches, plus d'outils et plus de tâches à nettoyer que jamais. Et si le temps n'existe pas ici, votre date de début, elle, oui.

PowerWash Simulator 2 sera lancé le 23 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Vous pouvez également retrouver le premier volet à 21,57 € sur Cdiscount.

