PowerWash Simulator 2 dévoile enfin sa date de sortie, c'est pour bientôt !

PowerWash Simulator 2 dévoile sa date de sortie





L’équipe de FuturLab a dévoilé la date de sortie officielle de PowerWash Simulator 2, avec une toute nouvelle vidéo de formation obligatoire pour les nouveaux employés de ménage. PowerWash Simulator 2 sera disponible le 23 octobre 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC.



Résumé des fonctionnalité principales :





Écran partagé et multijoueur en ligne : Nettoyez en solo, avec un ami sur le canapé ou jusqu'à quatre joueurs en ligne, le tout avec une progression partagée.

Descente en rappel et plateforme élévatrice : Escaladez les bâtiments, survolez les toits et nettoyez sous tous les angles. Pas d'inquiétude, les chutes sont inexistantes ici.

Tâches à étapes multiples – Juste au moment où vous pensez avoir terminé, surprise : il reste encore du travail à faire. Certaines tâches s'étendent en cours de lavage, débloquant de nouvelles zones instantanément.

Personnalisation de la base – Restaurez les meubles, décorez votre QG et maintenez votre base propre (ou presque). Vous l'avez bien mérité.

Mode Carrière – Acceptez 38 tâches dans des lieux de plus en plus étranges, tentaculaires et étrangement satisfaisants.

Savon, buses et outils – Améliorez votre machine à laver avec des buses adaptables, des nettoyants de surface et, oui, du savon moussant.

Compagnons félins – Ulysse et ses chatons sont de retour, vous suivant sur les tâches et attendant des caresses. Souvent.

Des roller disco rétro aux feux de camp, en passant par des camions miniers et une théière fantaisie étrangement grande, PowerWash Simulator 2 emmène les joueurs à travers le comté de Caldera avec plus de tâches, plus d'outils et plus de tâches à nettoyer que jamais. Et si le temps n'existe pas ici, votre date de début, elle, oui.

PowerWash Simulator 2 sera lancé le 23 octobre 2025 sur PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC. Vous pouvez également retrouver le premier volet à 21,57 € sur Cdiscount.