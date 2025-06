PowerWash Simulator 2 nous rafraîchit avec une nouvelle vidéo de gameplay

Alors que la chaleur est déjà insoutenable dès le réveil, FuturLab a décidé de nous rafraîchir en partageant une nouvelle bande-annonce de gameplay de PowerWash Simulator 2. Dans la vraie vie, l'heure est à l'économie d'eau, mais comme il s'agit ici d'un jeu vidéo, tout est permis :

Pas de grosses surprises pour les fans du premier opus, nous retrouvons des objets, lieux et surfaces à laver à l'aide d'un nettoyeur à haute pression, les villes de Sponge Valley, Power Falls et Lubri City sont aussi négligées que Muckingham ! Ce second opus permettra pour rappel d'utiliser des savons plus efficaces, mais la vidéo montre également la personnalisation de notre base, ainsi que le SwirlForce Surf Ace, un nettoyeur de surfaces avec un disque rotatif qui devrait rendre le désencrassement des larges zones moins pénible.

PowerWash Simulator 2 n'a toujours pas de date de sortie précise, il sera disponible en fin d'année 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. D'ici là, vous pouvez retrouver le premier opus à 14,99 € sur Amazon et Fnac.

