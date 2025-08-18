BON PLAN : Visions of Mana, cet Action-RPG actuellement vendu à un prix plus abordable

Un Action-RPG qui mérite le coup d'œil





Après le remake de Secret of Mana en 2018 et celui de Trials of Mana en 2020, Square Enix a sortie l'an dernier un projet entièrement inédit au sein de cette saga culte, Visions of Mana. Malheureusement, tout ne s'est pas bien passé du côté de ses développeurs de chez Ouka Studios, le directeur Ryosuke Yoshida étant carrément parti travailler chez l'éditeur suite au lancement. Plutôt bien noté par la critique et les joueurs sans être particulièrement incroyable, son prix de lancement a pu en rebuter plus d'un à l'époque. Si vous attendiez que son tarif diminue pas mal avant d'envisager un achat, c'est peut-être le bon moment.

Où se procurer Visions of Mana à pas cher ?





Actuellement, ce jeu de rôle est au moins à moitié prix auprès de quelques revendeurs, mais cela ne va pas durer pour tous.

Si jamais vous souhaitez essayer le jeu avant de craquer, ça tombe bien, puisqu'une démo avait été mise à disposition l'été dernier et peut toujours être téléchargée.