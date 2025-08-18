BON PLAN : Visions of Mana, cet Action-RPG actuellement vendu à un prix plus abordable

BON PLAN : Visions of Mana, cet Action-RPG actuellement vendu à un prix plus abordablepar Alexandre S.
Près d'un an suite à son lancement, le dernier épisode de cette saga légendaire du jeu vidéo peut être acheté sans se ruiner.
Un Action-RPG qui mérite le coup d'œil
Après le remake de Secret of Mana en 2018 et celui de Trials of Mana en 2020, Square Enix a sortie l'an dernier un projet entièrement inédit au sein de cette saga culte, Visions of Mana. Malheureusement, tout ne s'est pas bien passé du côté de ses développeurs de chez Ouka Studios, le directeur Ryosuke Yoshida étant carrément parti travailler chez l'éditeur suite au lancement. Plutôt bien noté par la critique et les joueurs sans être particulièrement incroyable, son prix de lancement a pu en rebuter plus d'un à l'époque. Si vous attendiez que son tarif diminue pas mal avant d'envisager un achat, c'est peut-être le bon moment.
Où se procurer Visions of Mana à pas cher ?
Actuellement, ce jeu de rôle est au moins à moitié prix auprès de quelques revendeurs, mais cela ne va pas durer pour tous.
Visions of Mana
Édition Standard (prix de base : 69,99 €)
- Sur PS5 à 29,99 € chez Micromania.
- Sur PS5 à 30,43 € chez Leclerc.
- Sur PS5 à 34,99 € à la Fnac.
- Sur PS4 à 29,99 € chez Micromania (mise à niveau PS5 incluse).
- Sur PS4 à 30,43 € chez Leclerc (mise à niveau PS5 incluse).
- Sur Xbox Series X|S à 30,43 € chez Leclerc (uniquement dans certains magasins).
- Sur Xbox Series X|S à 34,99 € à la Fnac.
- Sur Xbox Series X|S à 34,99 € chez Micromania.
Si jamais vous souhaitez essayer le jeu avant de craquer, ça tombe bien, puisqu'une démo avait été mise à disposition l'été dernier et peut toujours être téléchargée.