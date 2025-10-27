BON PLAN : Gears of War: Reloaded à petit prix sur PS5

Les franchises cultes de Microsoft débarquent sur PlayStation 5. La semaine dernière, le constructeur des Xbox a annoncé l'arrivée de Halo: Campaign Evolved sur la console de salon de Sony. Dès cet été, Microsoft avait lancé Gears of War: Reloaded sur PS5, une version remise au goût du jour de son jeu de tir, sorti à l'origine sur Xbox 360.

Gears of War: Reloaded a même eu droit à une édition physique sur PlayStation 5, qui est actuellement à prix réduit. Vous pouvez en effet acheter Gears of War: Reloaded pour seulement 30,60 € chez Leclerc. Voici une présentation complète du jeu :

14 ans après l'invasion de la planète par des monstres venus des entrailles de la terre, le monde est en ruine. Un détenu nommé Marcus Fenix – autrefois laissé pour mort – est libéré par son meilleur ami et ancien camarade d'escouade, Dominic Santiago. À court d'armes et de bras, Marcus et Dom devront collaborer avec les autres membres de la troupe Delta pour vaincre les locustes et sauver l'humanité de l'extinction.

Vivez cette histoire légendaire en solo, ou à plusieurs en écran partagé ou en coop en ligne. Expérimentez le JcJ à travers divers modes multijoueurs plus haletants les uns que les autres.

Optimisé pour PlayStation 5





Retrouvez les fonctionnalités exclusives à la PlayStation 5, incluant les spécificités de la manette sans fil DualSense comme le retour haptique, le haut-parleur intégré à la manette et les gâchettes adaptatives. Sur PS5, profitez de la fonctionnalité PSSR (PlayStation Super Spectral Resolution) ainsi que d'une meilleure qualité pour les ombres et les reflets.

L’expérience ultime





Le jeu original emblématique bénéficie maintenant de visuels et d'un gameplay au summum de la qualité avec un affichage 4K, des textures, des ombres et des reflets remastérisés, et les technologies HDR et Dolby Atmos. De plus, obtenez tout le contenu post-lancement du titre d'origine, et notamment un acte de campagne supplémentaire, des cartes multijoueur, des personnages et objets cosmétiques bonus, le tout sans frais supplémentaires.

Unissez vos forces





Anéantissez la menace locuste ensemble avec la campagne en écran partagé ou la coop en ligne. Combattez avec votre escouade en mode JcJ avec un affichage jusqu'à 120 images par secondes et une clarté et une fidélité visuelles incomparables.

Progression partagée multiplateforme





Gears of War: Reloaded peut se jouer en coop sur différentes plateformes, vous permettant de faire équipe avec vos amis, où que vous soyez. Vous retrouverez également votre progression dans la campagne en passant d'une plateforme à l'autre.