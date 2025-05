Call of Duty : Activision annonce déjà la fin de ce gros jeu free-to-play

Depuis mars 2020, les joueurs sur ordinateurs et consoles s'amusent sur Call of Duty: Warzone, un Battle Royale free-to-play qui surfait sur le succès de Fortnite et Apex Legends. Le titre est régulièrement mis à jour, mais pour son quatrième anniversaire, il a eu droit à une déclinaison sur mobiles. Il faut croire que les joueurs étaient peu intéressés, Activision annonce déjà une triste nouvelle.

Sur son site officiel, Activision annonce la fin des contenus saisonniers et des mises à jour de gameplay pour Call of Duty: Warzone Mobile. Les microtransactions sont coupées, mais les joueurs peuvent encore dépenser leurs points CoD déjà achetés. Pire encore, Call of Duty: Warzone Mobile n'est plus téléchargeable sur l'App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android), les fonctionnalités sociales sont également retirées. Le studio parle d'une décision « mûrement réfléchie » et admet que « le jeu n'a malheureusement pas répondu à nos attentes auprès des joueurs mobiles comme cela a été le cas sur PC et console ».

Tout cela sonne quand même la fin pour Call of Duty: Warzone Mobile, mais Activision précise que « les serveurs pour le jeu en ligne restent actifs », du moins pour le moment. Cependant, sans nouveautés à découvrir via des mises à jour, les joueurs vont rapidement déserter le FPS free-to-play pour aller voir ailleurs.

