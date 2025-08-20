PS5 : les États-Unis finalement à leur tour impactés par une hausse tarifaire

Une augmentation peu surprenante, mais soudaine





Au début du mois, le Canada et les États-Unis ont subi une hausse des tarifs de la Switch première du nom, entre autres produits de Nintendo. Avec le contexte économique mondial impacté par les droits douaniers de Donald Trump, il n'y avait finalement rien d'étonnant concernant le pays de l'Oncle Sam. Microsoft n'avait de son côté pas attendu en prenant les devants dès le mois de mai du côté de ses consoles Xbox et divers accessoires associés dans le monde entier, en plus de promettre l'augmentation du prix des jeux, même s'il a rétropédalé à ce sujet en ce qui concerne The Outer Worlds 2.

Quant à Sony, la PS5 Slim n'y a pas échappé dans certains territoires dès avril, dont l'Europe. Eh bien, c'est désormais au tour des USA de prendre un retour de bâton puisque Sony Interactive Entertainment vient donc d'annoncer la hausse des trois modèles de sa console sur le territoire.

Les nouveaux tarifs des PS5 aux USA





Comme communiqué assez brièvement sur le PlayStation Blog, chaque console va donc voir son prix augmenter de 50 $ à compter de ce jeudi 21 août 2025. Les accessoires ne sont pas impactés.

PlayStation 5 Slim - 549,99 $ au lieu de 499 $.

PlayStation 5 Slim Digital Edition - 499,99 $ au lieu de 449 $.

PlayStation 5 Pro - 749,99 $ au lieu de 699 $.

Par chez nous, la PS5 avec lecteur de disques est disponible au prix de 549 € chez Cdiscount, Leclerc en encore Amazon. Espérons que plus ne rien change d'ici la fin de la génération, une diminution étant de l'ordre du rêve éveillé désormais.

