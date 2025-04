PS5 : une hausse soudaine du prix de la console annoncée, cette fois l'Europe est impactée !

Comment faire passer une information qui ne va pas enchanter la communauté en essayant de provoquer le moins de remous possible ? Eh bien, en la sortant à 1h00 dans la nuit de dimanche à lundi, pardi ! C'est ce que vient de faire Sony Interactive Entertainment sur ses réseaux sociaux avec un simple message renvoyant vers le PlayStation Blog, évoquant une mise à jour du prix de la PS5 en Europe, Australie et Nouvelle-Zélande. Alors que la situation économique mondiale « difficile » est le théâtre incessant depuis plusieurs jours des caprices de Donald Trump aux États-Unis, SIE a « pris la difficile décision » d'augmenter le tarif de sa console... du moins principalement de l'un des modèles actuellement en vente et comme le dirait Madisynn, ce n'est pas là où vous croyez, du moins pas dans tous les territoires cités.

En effet, c'est avant tout la PS5 Slim Digital Edition qui va être impactée, surtout par chez nous, et ce dès ce lundi. Clairement, ce genre de pratique est un sacré doigt d'honneur aux joueurs, mis devant le fait accompli. La PS5 Pro n'est elle pas impactée et le lecteur de disques voit son tarif diminuer. S'il était déjà désavantageux de se procurer le modèle Slim et ce dernier séparément, la facture augmente donc ici de 10 €. Clairement, ce jeu de chaises musicales est lié aux chaînes de production et pays associés.

Pour rappel, les deux déclinaisons du modèle de base avaient subi une augmentation de 50 € en 2022 et les consoles « Slim » habituellement moins chères étaient ensuite sorties sans aucun changement tarifaire. En août dernier, le Japon avait eu droit à une autre hausse. Voici ce que vous verrez désormais affiché :

Prix de la PS5 Slim avec lecteur de disques Europe - 549,99 € (pas de changement)

Royaume-Uni - 479,99 £ (pas de changement)

Australie - 829,95 AU$

Nouvelle-Zélande - 949,95 NZ$ Prix de la PS5 Slim Digital Edition Europe - 499,99 € (contre 449,99 € jusqu'à présent)

(contre 449,99 € jusqu'à présent) Royaume-Uni - 429,99 £ (contre 389,99 £ jusqu'à présent)

Australie - 749,95 AU$

Nouvelle-Zélande - 859,95 NZ$ Prix du lecteur de disque PS5 amovible Europe - 79,99 € (119,99 € jusqu'à présent)

Royaume-Uni - 69,99 £ (99,99 £ jusqu'à présent)

Australie - 124,95 AU$

Nouvelle-Zélande - 139,95 NZ$

Alors que la Switch 2 faisait justement débat de par son placement tarifaire, surtout pour ses jeux, cette annonce va venir remettre de l'huile sur le feu des discussions entourant notre loisir, dont l'accessibilité pour les joueurs les moins aisés continue d'être malmenée au fil du temps.

À côté de ça, la Xbox Series S se place plus que jamais comme la meilleure solution pour profiter de titres récents à moindre coût, vendue 299,99 € sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.