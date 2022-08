PS5 : Sony annonce une augmentation du prix de la console dans plusieurs territoires, dont l'Europe !

Vous avez bien lu le titre de cet article et il y a de quoi tomber des nues... Si vous en aviez déjà marre des histoires d'inflations à toutes les sauces et du prix des jeux sur les consoles de nouvelle génération devenus pour certains prohibitifs, notamment sur PS5, vous n'allez donc pas du tout être ravis de cette annonce de Sony Interactive Entertainment et son CEO Jim Ryan effectuée par l'intermédiaire du PlayStation Blog.

Le prix de la PlayStation 5 va donc augmenter à travers le monde et cela concerna malheureusement l'Europe et donc la France. La raison derrière ce changement tarifaire n'est rien d'autre que l'inflation, qui « impacte le consommateur et créé de la pression sur beaucoup d'industries », combiné au fait que les différentes devises sont dévaluées et apparaît pour la firme comme « une nécessité compte tenu de l'environnement économique mondial actuel et de son impact sur les activités de SIE », qui ne manque pas de rappeler que sa priorité est d'améliorer l'approvisionnement de PS5. Pas sûr qu'il y en ait autant désormais voulant se la procurer... vous trouverez ci-dessous la nouvelle grille tarifaire :

Europe (+ 50 €) PlayStation 5 avec lecteur de disque - 549,99 €

PlayStation 5 Digital Edition - 449,99 € Royaume-Uni (+ 30 £) PlayStation 5 avec lecteur de disque - 479,99 £

PlayStation 5 Digital Edition - 389,99 £ Japon (+ 5 000 ¥) (dès le 15 septembre 2022) PlayStation 5 avec lecteur de disque - 54 980 ¥

PlayStation 5 Digital Edition - 44 980 ¥ Chine (+ 400 yuans) PlayStation 5 avec lecteur de disque - 4 299 yuans

PlayStation 5 Digital Edition - 3 499 yuans Australie (+ 50 $A) PlayStation 5 avec lecteur de disque - 799,95 $A

PlayStation 5 Digital Edition - 649,95 $A Mexique (+ 1 000 $MXN) PlayStation 5 avec lecteur de disque - 14 999 $MXN

PlayStation 5 Digital Edition - 12 499 $MXN Canada (+ 20 $CAD) PlayStation 5 avec lecteur de disque - 649,99 $CAD

PlayStation 5 Digital Edition - 519,99 $CAD

Espérons désormais que le prix du casque de réalité virtuelle PlayStation VR 2 ne coûte pas un autre rein lors de sa sortie récemment précisée... déjà que celui du Meta Quest 2 a lui aussi augmenté récemment.

Sinon, vous pouvez toujours vous payer une Xbox Series X sur Amazon au prix de 499,99 € et ensuite profiter des jeux du Game Pass pour jouer à moindre coût.

