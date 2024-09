PS5 : Sony augmente discrètement le prix de cet accessoire indispensable

En temps normal, après le lancement d'une console, les joueurs peuvent s'attendre à une baisse de prix au fil des années. Pour la PlayStation 5, c'est l'inverse, la console de Sony est désormais vendue 50 € de plus qu'au lancement et le Japon a même subi une seconde hausse de prix. La France va-t-elle suivre le même mouvement ?

Pour la console, difficile à dire, mais Sony a déjà augmenté le prix d'un accessoire indispensable en toute discrétion. Comme l'a remarqué Hamster Joueur (via Numerama), la DualSense est désormais 5 € plus chère en France. Les manettes avec des coloris simples sont maintenant vendues 74,99 € au lieu de 69,99 €, pour s'aligner avec le prix des DualSense avec un revêtement plus travaillé. Les manettes collector en édition limitée sont toujours vendues 79,99 € (si tant est que vous en trouviez au prix de vente recommandé). À la Fnac, les modèles Deep Earth Volcanic Red et Deep Earth Colbat Blue sont mêmes affichés à 79,99 €, mais la première est disponible à 69,99 € sur Amazon, l'augmentation dépend des revendeurs, pour le moment.

Les joueurs vont donc devoir débourser un peu plus pour s'acheter une manette DualSense pour leur PlayStation 5 ou leur PC. Heureusement, des promotions sont parfois appliquées, n'hésitez pas à suivre nos bons plans pour ne louper aucune offre.

