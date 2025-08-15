Apple Vision Pro : un modèle équipé de la puce M5 ou M4 se cache-t-il déjà dans les labos ?

Un nom de code qui surgit dans un coin de fichier, quelques lettres qui ne devraient pas être là… et voilà que toute la planète tech se met à imaginer la suite. C’est exactement ce qui s’est passé après que MacRumors a mis la main sur une référence assez parlante : un Vision Pro associé à une puce M5. Une petite info, certes, mais qui change la donne : jusqu’ici, on ne savait pas vraiment si Apple préparait un successeur à son casque de réalité mixte, ou si elle comptait simplement prolonger la vie du modèle actuel.

Les rumeurs autour des produits Apple sont monnaie courante, mais elles reposent souvent sur des sources indirectes. Là, c’est un peu différent : on parle de code interne, de celui qu’Apple ne destine pas au grand public. MacRumors affirme avoir trouvé la mention en question et le timing est intéressant. Ming-Chi Kuo, souvent bien informé sur la chaîne de production asiatique, prédisait justement qu’un Vision Pro équipé d’une puce M5 pourrait entrer en production fin 2025.

En face, Mark Gurman (Bloomberg) tempère : pour lui, ce sera plutôt une mise à jour légère, avec une puce M4 et une sangle revue pour plus de confort. Deux visions qui ne racontent pas la même histoire… mais qui laissent entendre que quelque chose se trame.

La M5, une simple évolution ou un vrai bond en avant ? Pour situer, la puce M4 offre déjà un gain notable par rapport à la M2 qui équipe le Vision Pro actuel : processeur environ 50 % plus rapide, partie graphique multipliée par quatre, et un Neural Engine dopé.

Alors, si la M5 débarque directement dans un casque XR, il faut s’attendre à :

Une meilleure fluidité dans les environnements virtuels et mixtes.

Une réactivité accrue, ce qui limite les risques de gêne ou de mal des transports.

Une meilleure autonomie grâce à une gestion plus fine de l’énergie.

La possibilité de faire tourner des applis encore plus lourdes, notamment en création 3D ou en jeu haut de gamme.

Autrement dit, ce serait plus qu’un simple chiffre sur une fiche technique : c’est tout le ressenti utilisateur qui pourrait changer.

Si Bloomberg dit vrai, le Vision Pro garderait son allure actuelle. Pas de refonte spectaculaire, mais une amélioration ciblée : une nouvelle sangle, censée mieux répartir le poids et rendre les longues sessions plus agréables. Un point qui peut sembler anecdotique… jusqu’au moment où tu passes deux heures avec le casque sur la tête. C’est justement l’un des reproches faits à la première version : un confort perfectible sur la durée.

Quant à la date de sortie ? Là, on reste dans l’incertitude. Le fait qu’Apple teste un modèle M5 ne veut pas forcément dire qu’il sortira demain. On pourrait voir une annonce fin 2025 pour une sortie début 2026, comme le prédit Kuo, ou un calendrier plus étalé si Apple veut aligner ce casque avec d’autres produits M5. Comme toujours, la firme joue la carte du silence, et ce sont les observateurs qui remplissent les blancs.

Apple ne travaille pas dans le vide. Meta prépare déjà ses prochains modèles, Samsung s’active sur le segment XR, et les lunettes connectées avancent doucement vers le grand public. Le Vision Pro, lui, reste un produit vitrine : cher, ambitieux, destiné à montrer ce dont Apple est capable. Une version plus puissante, même sans révolution visuelle, permettrait de renforcer cette position tout en préparant, peut-être, un modèle plus abordable à l’avenir.

Une simple ligne de code ne fait pas un produit fini, mais elle suffit à relancer la machine à spéculations. M4 ou M5, mise à jour mineure ou véritable nouvelle génération, l’avenir du Vision Pro devrait se préciser dans les mois à venir. D’ici là, la première version continue sa route, et les concurrents affûtent leurs armes. La partie ne fait que commencer.