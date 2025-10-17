Apple Vision Pro M5 : la réalité spatiale avec plus de puissance et un confort repensé

Apple fait évoluer son casque spatial Vision Pro avec une nouvelle version équipée de la puce M5 et d’un harnais Dual Knit Band. Une mise à jour matérielle et logicielle qui vise à affiner l’expérience, renforcer les performances et rendre le port du casque plus agréable au quotidien.

Cette nouvelle itération s’inscrit dans la stratégie de consolidation de l’écosystème spatial d’Apple. La firme cherche à pérenniser le Vision Pro, lancé en 2024, en répondant à deux critiques souvent formulées par les premiers utilisateurs : le poids ressenti et l’autonomie. L’objectif affiché est d’offrir un casque plus léger, plus stable et plus réactif sans bouleverser le design général.

Le cœur de la mise à jour repose sur la puce M5, issue de la gravure en 3 nanomètres de troisième génération. Elle regroupe dix cœurs CPU et dix cœurs GPU capables de gérer le ray tracing matériel et le mesh shading, ce qui améliore nettement la précision des reflets, des ombres et des lumières dans les environnements virtuels. Apple promet un gain d’environ dix pour cent sur le nombre de pixels rendus et une fréquence d’affichage pouvant atteindre 120 Hz selon les usages. Le moteur neuronal à seize cœurs, deux fois plus rapide que celui du M2, optimise les traitements liés à la reconnaissance de gestes, de visages et à l’intelligence artificielle embarquée. La puce R1, toujours présente, reste dédiée à la gestion en temps réel des capteurs et caméras.

La consommation a également été revue : la batterie atteint désormais deux heures et demie d’utilisation standard et jusqu’à trois heures en lecture vidéo. Un effort notable pour un produit qui se veut autonome. Le second grand changement concerne le Dual Knit Band, un harnais inédit conçu en tricot 3D. Sa double structure épouse la tête sans exercer de pression frontale. Apple explique avoir travaillé sur un équilibre plus naturel grâce à des inserts métalliques en tungstène dissimulés dans la sangle inférieure. Le système de réglage utilise toujours la molette Fit Dial mais gagne en précision. Trois tailles sont proposées et la compatibilité avec la première génération du Vision Pro est assurée. Ce nouvel accessoire sera également vendu séparément pour les possesseurs du premier modèle.

Côté logiciel, visionOS 26 accompagne la sortie du Vision Pro M5 avec plusieurs évolutions visibles. Les widgets spatiaux deviennent persistants et s’adaptent automatiquement à l’environnement. Les Personas, avatars utilisés dans FaceTime, gagnent en naturel grâce à une meilleure capture de la lumière et des expressions. Apple ajoute aussi une fonction de scènes spatiales génératives qui transforme les photos classiques en images en relief. Les vidéos immersives sont désormais compatibles avec les formats 180°, 360° et large champ via des caméras Canon, Insta360 ou GoPro.

L’application Vision Pro sur iPad offre une interface de gestion simplifiée pour explorer les contenus, lancer des applications ou consulter les guides d’utilisation. Apple continue d’enrichir sa plateforme Apple Immersive, dédiée aux expériences audiovisuelles, avec de nouveaux films, concerts et retransmissions sportives en direct. Des studios partenaires développent également des applications spatiales comme Style Studio, Space Vision ou HomeByMe.

Sur le plan du divertissement interactif, la compatibilité avec les manettes DualSense, PS VR2 Sense et Steam Link ouvre la porte à davantage de jeux natifs ou en streaming. Certains titres comme Control bénéficieront directement du ray tracing matériel du M5, signe qu’Apple souhaite rapprocher son casque de l’univers vidéoludique tout en maintenant sa vocation professionnelle.

Pour les entreprises, Apple met en avant plusieurs cas d’usage : formation, conception, design et médecine. Des sociétés comme CAE, Porsche ou Visage Imaging utilisent déjà le Vision Pro pour la simulation, la visualisation de prototypes ou l’imagerie médicale. Ces démonstrations visent à illustrer la polyvalence du produit et son positionnement entre outil créatif et poste de travail spatial.

Apple rappelle enfin son engagement environnemental : le Vision Pro M5 adopte une coque en aluminium recyclé et intègre des terres rares et du cobalt issus de filières de récupération. L’objectif reste la neutralité carbone complète d’ici 2030 sur l’ensemble de la chaîne de production.

Le casque Vision Pro M5 sera disponible en précommande dans plusieurs pays, dont la France, à partir du 22 octobre 2025, au prix de 3 499 dollars. Trois capacités de stockage sont prévues : 256 Go, 512 Go et 1 To. Le Dual Knit Band sera vendu séparément pour 99 dollars.

Cette évolution ne révolutionne pas le concept, mais elle confirme la volonté d’Apple de transformer progressivement le Vision Pro en véritable ordinateur spatial, capable de combiner productivité, divertissement et immersion dans un même écosystème.