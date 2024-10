Submerged : le premier court-métrage immersif d’Apple pour le Vision Pro

Submerged, qui sera disponible à partir du 10 octobre, marque une étape importante dans la stratégie immersive de la firme de Cupertino. Réalisé par Edward Berger, cinéaste reconnu notamment pour son travail sur le film À l'Ouest, rien de nouveau, Submerged est le premier contenu scénarisé conçu pour le système de vidéo immersive d’Apple.

Une expérience immersive unique



Submerged plonge les spectateurs dans une histoire se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, suivant un groupe de marins luttant pour survivre après une attaque de torpilles. Filmé pour être vécu à la première personne, le court-métrage exploite les capacités immersives du Vision Pro, transportant le public directement au cœur de l’action. Le réalisateur Edward Berger, qui s’est déjà distingué avec son adaptation acclamée du célèbre roman pacifiste pour Netflix, propose ici une nouvelle exploration des tensions et du drame de la guerre, mais cette fois, avec la promesse d’une immersion totale. Selon Berger, Submerged permet au public de "vivre l’histoire de l’intérieur", un propos qui illustre bien l'ambition de ce projet. L’utilisation du casque Vision Pro permet non seulement de regarder le film, mais de s’y plonger visuellement et auditivement grâce aux technologies avancées d’image et de son spatial.

Un contenu exclusif au Vision Pro



Submerged est un des rares films scénarisés disponibles pour le Vision Pro, dont la commercialisation a débuté récemment. Les utilisateurs pourront accéder au film via l’application Apple TV, sans nécessité de s’abonner à Apple TV+, à condition d’être dans l’un des pays où le casque est distribué, notamment la France, les États-Unis, ou encore l'Allemagne. Bien que d'autres contenus vidéo immersifs aient été proposés depuis le lancement du casque, comme la série de documentaires Wild Life ou plus récemment la série Elevated – qui propose des vues aériennes en réalité virtuelle de paysages naturels – Submerged se distingue en tant que première fiction immersive intégrée à l’univers du Vision Pro.

Un format court mais prometteur



Apple n’a pas révélé initialement la durée exacte du film, mais il a été confirmé qu'il s'agit d’un moyen-métrage de 17 minutes. Ce format légèrement plus long que les autres expériences immersives de la marque (qui oscillent habituellement entre 5 et 15 minutes) laisse entrevoir un potentiel d’exploitation de la réalité virtuelle au-delà des simples documentaires ou courts formats interactifs. Le lancement de Submerged souligne la volonté d’Apple de tester et d’étendre les limites de la narration en réalité virtuelle. Le film pourrait être le premier d'une série de fictions immersives à venir, alors que des cinéastes s’intéressent de plus en plus aux possibilités offertes par cette nouvelle technologie. Des réalisateurs comme James Cameron, connu pour son intérêt pour les innovations technologiques, pourraient potentiellement explorer ces nouveaux formats dans le futur.

Une stratégie immersive en expansion



Avec Submerged, Apple semble vouloir marquer un tournant dans l’usage des technologies immersives, en proposant des expériences à la croisée du cinéma traditionnel et de la réalité virtuelle. Le Vision Pro, bien que réservé pour l’instant à un public restreint, affiche ses ambitions de devenir une plateforme incontournable pour ce type de contenus. Apple mise ainsi sur des contenus exclusifs pour renforcer l’attractivité de son casque. En attendant de voir l’accueil réservé à ce premier court-métrage immersif, il est évident qu’Apple entend bien exploiter le filon des vidéos immersives pour diversifier son offre et proposer aux utilisateurs une nouvelle manière d’interagir avec le contenu audiovisuel.

Submerged sera disponible dès le 10 octobre pour tous les possesseurs du Vision Pro.