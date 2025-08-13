World War Z VR – Les zombies envahissent la réalité virtuelle sur Meta Quest et SteamVR

Avec plus de 25 millions de joueurs conquis par les précédentes versions "Flat" de World War Z, Saber Interactive transpose ici l’ADN de la licence dans un format VR. Et ce qui faisait la force du jeu original — les essaims gigantesques de morts-vivants — prend une toute autre dimension lorsque l’on se retrouve littéralement au milieu d’eux.

Dans World War Z VR, jusqu’à 200 zombies peuvent apparaître simultanément à l’écran, fonçant sur le joueur dans un chaos organisé. La vue à la première personne et le suivi des mouvements offrent une proximité inédite avec la menace, renforçant la tension à chaque ruelle traversée ou escalier franchi.

Le jeu propose trois environnements emblématiques de la licence : New York, Tokyo et Marseille. Chacun a été recréé pour profiter pleinement des sensations de la VR, avec des zones vastes et un level design pensé pour favoriser la verticalité, les recoins sombres et les embuscades. Côté personnages, sept survivants jouables sont disponibles. Chacun peut être personnalisé grâce à un arsenal varié et à des compétences spécifiques, permettant d’adapter son style de jeu. Le joueur est toujours accompagné d’une escouade IA, capable de fournir un soutien actif durant les affrontements les plus intenses.

Au-delà du tir instinctif, le gameplay repose sur la gestion des vagues ennemies, l’anticipation des trajectoires de la horde et l’utilisation de l’environnement pour ralentir ou canaliser les infectés. Des ennemis spéciaux viennent pimenter les affrontements en forçant à changer de tactique. Trois niveaux de difficulté permettent d’ajuster l’expérience, que l’on cherche une balade tendue ou un défi acharné. Les développeurs promettent également une IA d’essaim capable de s’adapter aux actions du joueur, rendant chaque partie différente.

En parallèle de cette sortie, le World War Z original continue de recevoir du contenu et des mises à jour sur PC, PlayStation et Xbox. Ce nouveau chapitre en réalité virtuelle s’adresse autant aux vétérans cherchant à redécouvrir la licence sous un nouvel angle qu’aux curieux désireux de plonger dans une expérience intense et immersive.

World War Z VR est proposé au prix de 19,99 € sur Meta Quest Store et Steam. Sur PC, il est aussi possible de se procurer un pack regroupant cette version VR et le jeu original, avec une réduction de 20 %.