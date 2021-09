World War Z: Aftermath, les zombies sont encore de sortie avec la bande-annonce de lancement

Si vous n'avez pas encore craqué pour l'excellent World War Z, mais que vous appréciez les jeux de tir coopératifs et les hordes de zombies à dézinguer, vous attendiez sans doute avec impatience l'édition Aftermath, regroupant tout le contenu déjà existant et rajoutant des fonctionnalités.

Eh bien, bonne nouvelle, World War Z: Aftermath est désormais disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le titre est jouable en 4K et à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X, mais il faudra attendre l'année prochaine pour avoir droit à une vraie mise à jour next-gen pour ces consoles. D'ores et déjà, le titre inclut pour rappel le jeu de base, un mode FPS, de nouvelles armes et compétences de mêlée ainsi que des missions inédites. Les joueurs peuvent opter pour une Deluxe Edition avec le Sledgehammer et les Dual Cleavers, des armes au corps-à-corps, ainsi que le pack Explorateur avec des skins d'armes inédites.

Vous pouvez retrouver la bande-annonce de lancement de World War Z: Aftermath ci-dessus, et acheter le jeu à 39,99 € chez Leclerc.