World War Z: Aftermath, une date de sortie pour le mode Horde XL et le patch next-gen

World War Z: Aftermath, la version améliorée du jeu de tir de Saber Interactive et Focus Entertainment, est déjà disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais seulement grâce à la rétrocompatibilité des versions PS4 et Xbox One. Les développeurs planchent depuis de longs mois sur une mise à jour plus qualitative et nous voyons enfin le bout du tunnel.

Aujourd'hui, les studios annoncent que la date de sortie du patch next-gen de World War Z: Aftermath est fixée au 24 janvier 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Il s'agira d'une mise à jour évidemment gratuite pour tous les possesseurs du jeu de base, qui permettra de jouer jusqu'en 4K à 60 fps selon les plateformes, et d'enfin découvrir le mode Horde XL exclusif à ces machines. Il reprendra les mêmes règles que le mode Horde classique, mais avec une vague d'un millier de zombies apparaissant pendant la partie.

Les joueurs sur PS4 et Xbox One ne seront pas totalement oubliés, tout le monde aura droit à une mise à jour le 24 janvier prochain rajoutant des nouveautés pour le mode Horde Z, avec des mutants et armes additionnels, ainsi qu'un système de progression des armes amélioré. Enfin, les développeurs annoncent que World War Z a dépassé les 20 millions de joueurs sur ordinateurs et consoles, le titre étant aussi disponible sur Nintendo Switch, mais ne bénéficie visiblement pas du même suivi pour les mises à jour.

Si vous n'avez pas encore craqué, World War Z: Aftermath est vendu 35,99 € sur Gamesplanet.