World of Warcraft: The War Within, la date de sortie dévoilée dans une vidéo 100 % fan service

Maintenant qu'Activision Blizzard King appartient à Microsoft, il n'est pas étonnant de voir le plus célèbre des MMORPG dans une conférence du constructeur des Xbox. Ce soir, lors du Xbox Games Showcase 2024, Microsoft a dévoilé une nouvelle bande-annonce de World of Warcraft: The War Within, la prochaine extension du titre de Blizzard. Une vidéo qui revient notamment sur les évènements survenus dans les précédentes extensions du jeu, de quoi raviver de bons souvenirs aux fans :

Nous avions déjà eu droit à un tas de détails lors de la BlizzCon 2023, certains joueurs sont déjà en train de découvrir ce nouveau contenu grâce à la bêta lancée à la fin de la semaine, mais la vidéo dévoile une information attendue par tous : la date de sortie de World of Warcraft: The War Within est fixée au 27 août 2024 sur PC, avec un accès anticipé dès le 23 août pour les joueurs ayant acheté l'édition Epic ou Collector. Blizzard déclare :

Il est temps de rentrer à la maison ! Le voyage pour sauver Azeroth des forces du Vide commence le 27 août avec le lancement en France de The War Within, premier volet de l'ambitieuse saga de l’Âme Monde et 10e extension du jeu. La cinématique annonçant la date de sortie a été diffusée en avant-première lors du Xbox Showcase et peut être visionnée ici. Les joueurs qui ont acheté l'édition Epic ou l'édition Collector physique pourront se lancer dans le jeu avant son lancement mondial, avec un accès anticipé accessible dès le 23 août. La franchise Warcraft célèbre actuellement son 30e anniversaire, tandis que World of Warcraft fêtera son 20e anniversaire dans le courant de l'année. Pour fêter le lancement à venir, l'équipe de WoW a annoncé un nouveau pack, « Bienvenue en Azeroth », disponible pendant une durée limitée. Ce pack invite les nouveaux joueurs et convie ceux qui le connaissent déjà à explorer ce monde fantastique, et leur permet de se préparer à affronter la messagère du Vide en personne : Xal'atath. Disponible au prix public de 22,99€, ce pack inclut : L’extension Dragonflight ;

Un boost pour personnage jusqu’au niveau 60 ;

60 jours de temps de jeu.

Les joueurs peuvent désormais compter les jours en attendant le lancement de World of Warcraft: The War Within, ou retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.

Lire aussi : PREVIEW World of Warcraft: The War Within, un futur tournant dans l’histoire de la franchise ?