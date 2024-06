World of Warcraft: The War Within, l'extension est déjà jouable, voici comment y accéder

Chaque sortie d'une nouvelle extension de World of Warcraft est un évènement pour les joueurs du MMORPG de Blizzard Entertainment. La prochaine sera The War Within, qui sera lancée en fin d'année, mais certains joueurs peuvent déjà accéder à cette nouvelle aventure, sous certaines conditions.

Les développeurs viennent de lancer la bêta de World of Warcraft: The War Within, mais pour y accéder, il faut avoir précommandé l'Epic Edition de l'extension, vendue 89,99 €. Oui, c'est une somme, mais cette phase de test donne accès à tout le contenu de The War Within, comme le rappelle Blizzard :

Au cours de la bêta, les joueurs et joueuses pourront découvrir l’intégralité du nouveau contenu, dont les arbres de talents héroïques, la totalité de la campagne de montée en niveau, toutes les zones ainsi que tous les donjons et Gouffres. En outre, les joueurs et joueuses pourront tester les nouvelles fonctionnalités système, comme les bataillons, ainsi qu’une collection de montures intégrées au système de vol dynamique (actuellement « vol à dos de Dragon » dans Dragonflight).

Le studio rajoute qu'il va « inviter des vétérans de la communauté, des journalistes, des responsables de sites de fans, ainsi que l’entourage proche des équipes Blizzard », tout espoir n'est pas perdu pour ceux n'ayant pas précommandé l'Epic Edition de l'extension. Les développeurs vont le point sur leur site officiel pour répondre à un maximum de questions.

World of Warcraft: The War Within n'a pas encore de date de sortie précise, mais elle doit arriver avant la fin de l'année 2024. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.

