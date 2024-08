World of Warcraft : l'extension The War Within lancée en vidéo

Le MMORPG World of Warcraft accueille cette semaine le premier chapitre de The Worldsoul Saga, chapeauté par le directeur exécutif créatif Chris Metzen. Avant Midnight et The Last Titan, les joueurs peuvent désormais découvrir l'extension The War Within, qui a droit à sa bande-annonce de lancement très banale, avec des images de gameplay.

Dans The War Within, les joueurs de WoW vont devoir sauver l'Âme-monde d'Azeroth en affrontant le Néant. Le nouveau niveau maximum passe à 80 et il y a déjà pas mal de choses à découvrir avec la première partie de ce nouvel arc narratif, qui évoluera tout au long de la Saga de l'Âme-monde :

Nouveau continent : Khaz Algar Au large des côtes occidentales de Pandarie se trouve l’île de Khaz Algar sur laquelle la ville de Dornogal, située à la surface, constituera la nouvelle ville principale. Commencez à explorer ce qui se cache sous la surface, dans la forge alimentée par la lave des abîmes Retentissants, la luxuriante Sainte-Chute et Azj-Kahet, le pinacle de la société nérubienne. Nouvelle fonctionnalité de classe : les talents héroïques Nouveau degré de personnalisation de la spécialisation, les talents de héros sont inspirés d’archétypes bien connus de l’univers de Warcraft, tels que le forestier-sombre, le long-voyant et plus encore. Nouveau contenu en extérieur : les Gouffres De nouvelles aventures condensées intégrées au monde, s’adaptant de manière à accueillir 1 à 5 joueurs et offrant une progression significative (avec un nouveau parcours de récompenses dans la grande chambre forte). Nouvelle fonctionnalité : les bataillons Des changements transformeront la gestion des personnages et incluront une banque de bataillon, de nouveaux hauts faits et de nouvelles réputations qui sont maintenant liés au compte, un nouvel écran de sélection des personnages auprès du feu de camp et plus encore ! Fonctionnalité améliorée : le vol dynamique Apparu dans Dragonflight sous le nom de vol à dos de dragon, le vol dynamique permet d’augmenter le nombre de montures pouvant être utilisées avec ce système, et d’autres suivront au fil de l’extension.

L’ancien système de vol sera désormais appelé vol régulier.

World of Warcraft: The War Within est disponible uniquement sur PC, vous pouvez retrouver des cartes prépayées Battle.net chez Micromania.

