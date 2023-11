World of Warcraft : Chris Metzen de retour pour la Saga de l'Âme-monde et ses trois prochaines extensions !

Pour clôturer la cérémonie d'ouverture de la BlizzCon 2023, Blizzard a terminé en beauté avec tout un passage centré sur World of Warcraft, avec d'abord l'annonce par la productrice exécutive Holly Longdale de l'extension Cataclysm Classic, puis de la Saison de la découverte pour WoW Classic. Elle a ensuite laissé sa place à Chris Metzen, qui a fait son retour en septembre en tant que directeur exécutif créatif de l'ensemble de l'univers Warcraft et qui est venu dévoiler du lourd. L'année 2024 célèbrera en effet les 20 ans du MMORPG, une occasion vraiment historique, et il fallait bien marquer le coup pour se démarquer d'une « banale » annonce d'extension supplémentaire. L'équipe a donc voulu créer une intrigue épique servant d'aboutissement à deux décennies d'aventure et qui orientera le studio vers les 20 années à venir, reprenant d'anciennes histoires non résolues comme la menace au sujet de laquelle Magni Barbe-de-Bronze était venu nous prévenir, la question d'une possible bataille apocalyptique entre les forces de la Lumière et du Vide, ce qu'ont fait les Titans depuis l'aube des civilisations en Azeroth, leurs véritables intentions ou encore l'utilité de toutes leurs installations, et bien plus encore. En résulte, The Worldsoul Saga !

Il s'agira d'une intrigue s'étalant sur plusieurs extensions au cours des prochaines années et l'équipe œuvre dans le but de raconter ce récit plus rapidement qu'à l'accoutumée et de différentes manières. Blizzard va ainsi lancer World of Warcraft: The War Within en 2024, une dixième extension qui a été par la suite pleinement détaillée et qui explorera les cultures souterraines avec les Terrestres et Nérubiens en nous faisant descendre dans le cœur d'Azeroth et explorer Khaz Algar. S'ensuivra World of Warcraft: Midnight, qui promet un retour dans le royaume des elfes de sang de Quel'Thalas, où le Vide a envahi Azeroth pour éteindre le Puits de Soleil. Il faudra réunir les tribus locales d'Elfes pour bannir les forces des ténèbres de ces terres. Enfin, World of Warcraft: The Last Titan nous fera revenir sur le territoire hivernal de Northrend à Ulduar où nous assisterons au retour des Titans, qui mettra à jour une vaste conspiration à travers l'histoire du monde et remettra en question tout ce que nous savons d'eux et de leurs intentions, ainsi que la nature même d'Azeroth.

Bon, pour ce dernier point, les joueurs connaissant le lore de WoW savent déjà qu'Azeroth est un Titan naissant sous la forme d'une... Âme-monde. Oui, Final Fantasy XIV n'a clairement rien inventé de ce côté, ni WoW d'ailleurs puisque le concept rappelle aussi les Célestes de chez Marvel créés par Jack Kirby. En revanche, il n'est à priori pas question d'une destruction à venir de la planète à cause de cela, puisque seule l'âme est contenue en son sein. Mais avec des menaces comme Sargeras ayant par le passé planté sa gigantesque épée dans Silithus, ce n'est pas plus enviable. Autant l'avouer, la manière dont a été dévoilée cette Saga de l'Âme-monde nous rappelle les effets d'annonce du Marvel Cinematic Universe ou pour rester dans le domaine du jeu vidéo, celle d'une trilogie d'extensions pour Destiny 2 en 2020. Mais au moins, sur ce coup, nous savons d'ores et déjà à peu près à quoi nous attendre.

Voici ce qu'ont déclaré plusieurs responsables de chez Blizzard à propos de cette saga, la nouvelle ère évoquée par Mike Ybarra étant évidemment l'acquisition par Xbox, qui nous a bien été rappelée avec la montée sur scène de Phil Spencer en début de cérémonie.

« Débutant avec The War Within, la saga de l'Âme-monde a été conçue pour redonner aux joueurs et joueuses du monde entier le plaisir d'explorer Azeroth pour la première fois », a déclaré Holly Longdale, productrice exécutive de World of Warcraft. « Pour les joueuses et joueurs plus chevronnés, c'est un héritage vieux de 20 ans. Pour les personnes qui n'ont jamais foulé le sol d'Azeroth, il s'agit d'une toute nouvelle aventure. » « The War Within, Midnight et The Last Titan représentent l'un des projets les plus ambitieux de l'histoire de World of Warcraft. Ces extensions sont conçues comme des récits autonomes s'inscrivant dans un scénario plus large », a déclaré John Hight, directeur général de World of Warcraft. « En parallèle de ces aventures épiques, les mises à jour de confort de jeu entreprises depuis Dragonflight se poursuivront dans The War Within, nous préparant ainsi pour les 20 prochaines années et au-delà. » « Alors que nous entamons une nouvelle ère au sein de Blizzard Entertainment, je salue l'enthousiasme et la vision narrative que les équipes de World of Warcraft mettent au service des joueurs et joueuses », a déclaré Mike Ybarra, président de Blizzard Entertainment. « L'héritage de World of Warcraft s'étend sur plusieurs générations, et le début de la saga de l'Âme-monde est le moment idéal pour célébrer et redécouvrir Azeroth, mais aussi partager des souvenirs de cet univers légendaire. »

La partie de la cérémonie d'ouverture dédiée à WoW peut être revue ci-dessous.

Vous pouvez retrouver de nombreux produits dérivés World of Warcraft sur Amazon et à la Fnac.

Lire aussi :