Neo Berlin 2087 sera un joyeux mélange des genres, la preuve avec une impressionnante vidéo de gameplay

Neo Berlin 2087 se remontre, comme à chaque gamescom





Lors du Futur Games Show 2021, nous découvrions Shadow of Conspiracy: Section 2, un Action-RPG qui nous plongera dans un monde futuriste cyberpunk. Depuis, le titre d'Elysium Game Studio a été renommé en Neo Berlin 2087 et ne manque jamais de se montrer juste avant la gamescom. Cette année encore, il ne déroge pas à la règle :

Neo Berlin 2087 mélange les genres





Difficile de vraiment classer Neo Berlin 2087 dans une catégorie de jeux, le titre semble emprunter des idées et des mécaniques à gauche à droite. Dans cette bande-annonce de 2:30, nous avons une ville futuriste à la Cyberpunk 2077, Blade Runner ou Ghost in the Shell, des gunfights nerveux en vue FPS ou TPS, du bullet time à la Max Payne ou Matrix, de l'infiltration à la Metal Gear Solid ou Deus Ex et même des sortes de morts-vivants rappelant Call of Duty: Zombies ! Le tout avec un fort aspect narratif et des graphismes photoréalistes, le titre utilisant l'Unreal Engine 5.

Voici une présentation de Neo Berlin 2087, avec ses points clés :

Un jeu de rôle d'action unique, à la troisième et à la première personne ; un thriller policier profond et cinématographique se déroulant dans un Berlin futuriste et sombre. Résolvez une vaste conspiration dans une aventure cyberpunk pleine d'émotions, mêlant justice, amitié, amour, culpabilité, sacrifice et trahison. Une histoire principale pleine d'émotion, faite de dilemmes moraux déchirants et d'enquêtes immersives.

Un gameplay unique, basé sur un mélange de vues à la première et à la troisième personne. Personnalisez les capacités et les armes de votre personnage selon votre style de jeu préféré et choisissez parmi une vaste gamme de mécaniques de jeu de tir, d'infiltration et de jeu de rôle.

Inspiré des films et thèmes cyberpunk classiques.

Explorez un décor inédit : Berlin en 2087, une métropole cyberpunk protégée de ses environs dévastés par d'imposants nouveaux murs, où les parias se rassemblent et où des machines défectueuses rôdent.

Explorez ce désert peuplé d'ennemis dangereux, réalisé avec un réalisme et une immersion inégalés.

Testez vos réflexes dans des séquences de combat palpitantes ou évitez la confrontation avec une approche plus furtive.

Quand sortira Neo Berlin 2087 ?





Espérons tout de même qu'Elysium Game Studio n'ait pas les yeux plus gros que le ventre avec ce premier jeu. Neo Berlin 2087 sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S à une date encore inconnue.