Quest Games Optimizer : QGO se rêve en PICO Games Optimizer, il sera bientôt possible d'optimiser graphiquement ses jeux sur les PICO 3 Neo Link et PICO 4 !

Quest Games Optimizer (QGO) est notre utilitaire d'optimisation graphique et de performance pour les jeux natifs Meta Quest 1 et 2. L'application a été mise au point par notre rédacteur VR, Samuel, alias Anagan79. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, nous vous invitons à aller faire un tour par ici.

PICO, propriété de Bytedance, lui-même propriétaire de TikTok, a eu vent des travaux de notre développeur Anagan79. Il tient à soutenir son projet et souhaite que l'application d'optimisation soit disponible sur ses casques de réalité virtuelle phares : le PICO Neo 3 Link et le PICO 4. Pour ce faire, la firme concurrente directe de Meta et à la forte présence sur le marché asiatique, lui a fait parvenir un PICO Neo 3 Link afin d'en étudier les possibilités et de commencer le développement.

C'est une très bonne nouvelle, car l'application communautaire plait beaucoup et a déjà convaincu des milliers d'utilisateurs à travers plus de 83 pays dans le monde. L'arrivée de ces nouveaux casques est une aubaine, car le système est lui aussi basé sur Android 10 et les deux appareils sont dotés, à peu de choses près, des mêmes configurations matérielles. Tout comme le Meta Quest 2, ils disposent de la puce Qualcomm Snapdragon XR2-Gen1, ce qui pourrait signifier qu'à la sortie de ce que serait PGO, pour PICO Games Optimizer, les 350 jeux actuellement optimisés par QGO pourraient bénéficier des mêmes profils sur les casques de PICO.

Quoi qu'il en soit, le développeur commence déjà à explorer les possibilités. Voici QGO à bord du PICO Neo 3 Link. L'application n'est pas encore fonctionnelle, tout juste fait-elle office de lanceur d'application pour le moment. Les profils, quant à eux, ne fonctionnent pas encore. Patience donc. Tout vient à point à qui sait attendre... Le développeur nous annonce dans l'oreillette qu'il travaille dans le même temps sur la v5.0.0, la prochaine version majeure de l'application avec un lot très conséquent de nouveautés.

Et vous, quelles sont vos attentes concernant PGO ?