SKY LEGENDS : une épopée aéropostale en VR annoncée sur Meta Quest 3, PSVR2 et PC-VR

Une aventure VR entre ciel et humanité

Dans SKY LEGENDS, le joueur incarne les figures emblématiques des premières lignes de l’aéropostale. Objectif : livrer le courrier coûte que coûte, malgré les tempêtes, les reliefs hostiles et les défis mécaniques. De Dakar à Buenos Aires, en passant par Casablanca ou Natal, chaque vol devient une mission de survie et d’endurance, portée par une écriture axée sur l’humain, le courage et la fraternité.

Le jeu proposera une campagne scénarisée en six chapitres, inspirée de faits réels. Il combinera pilotage de biplans, gestion de flotte, exploration et interactions narratives, avec une direction artistique Art Déco marquée.

« Avec SKY LEGENDS, nous voulions rendre hommage aux héros du début de l’aviation, ces pilotes qui risquaient leur vie pour que le courrier arrive à destination. C’est un jeu d’aventure mais aussi une ode au courage, à la persévérance et à l’esprit pionnier », explique l’équipe de SUPER AC.

Principales fonctionnalités :

Une expérience narrative en réalité virtuelle .

Plusieurs rôles jouables : pilotes, mécaniciens, chefs d’usine, dirigeants...

Des avions mythiques fidèlement reproduits , des années 1920-1930.

Un système de gestion d’entreprise aérienne (flotte, personnel, logistique).

Une ambiance visuelle rétro inspirée des débuts de l’aviation commerciale.





Une démo attendue à la Gamescom

Une démo jouable sera présentée lors de la Gamescom 2025, avec la promesse de faire découvrir une première portion de cette épopée aérienne en VR.

Le jeu peut d’ores et déjà être ajouté aux listes de souhaits sauf sur le PlayStation Store :

SKY LEGENDS : An Aeropostal Epic sur le Meta Quest Store

sur le Meta Quest Store SKY LEGENDS : An Aeropostal Epic sur Steam





Date de sortie

SKY LEGENDS : une épopée aéropostale est attendu pour une sortie au 1er trimestre 2026 sur Meta Quest 3/3S, PlayStation VR2 et PC-VR via Steam.