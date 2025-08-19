John Carpenter's Toxic Commando se dévoile avec du gameplay et une mauvaise nouvelle

Focus Entertainment et Saber Interactive, bien connus pour World War Z: Aftermath et Warhammer 40,000: Space Marine 2, ont profité de la gamescom Opening Night Live 2025 pour enfin redonner des nouvelles de John Carpenter’s Toxic Commando, un jeu de tir coopératif avec des hordes de zombies. Nous avons eu droit à une bande-annonce de gameplay, des informations (officielles cette fois) et une période de sortie... qui risque de décevoir les joueurs.

Toutes les infos sur John Carpenter's Toxic Commando





John Carpenter’s Toxic Commando utilisera le moteur de jeu Swarm Engine, déjà vu daans World War Z et Warhammer 40K: Space Marine 2, pour afficher des centaines de mutants à l'écran. Le titre s'inspire des films post-apocalyptiques, des buddy movies et bien sûr des films d'horreur des années 80. Voici tout ce qu'il faut savoir :

Bien plus qu'une équipe de mercenaires



Dans un futur proche, une expérience scientifique visant à exploiter la puissance du noyau terrestre part en vrille et provoque le réveil du Sludge God. Cette saleté ancestrale commence alors à terraformer la région, transformant le sol en matière noire visqueuse et ses habitants en mutants morts-vivants. Heureusement, le génie à l’origine de ce chaos a un plan pour tout régler. Il lui faut juste une équipe de mercenaires surentraînés… Pas de bol : ils étaient tous trop chers. C’est pourquoi il a dû se contenter… DU TOXIC COMMANDO. Attachez vos ceintures pour un carnage coop en crossplay



Formez une escouade jusqu'à 4 joueurs — compatible crossplay entre PC et consoles —, et renvoyez le Sludge et sa horde direct là d’où ils viennent. Choisissez votre personnage, votre classe; votre playstyle, prenez votre caisse préférée, et partez sauver la planète avec vos flingues, grenades, pouvoirs spéciaux et même des katanas trop stylés. Le Toxic Menu :



Amitié déjantée, humour dérisoire, action et horreur…le tout à la sauce des films des années 80, inspiré et chaperonné par le légendaire John Carpenter

Faire équipe avec des potes et dégommer des hordes de zombies qui veulent vous bouffer la face

Un cocktail explosif d'action FPS viscérale et de décors post-apocalyptiques parcourus à bord de véhicules parés au terrain visqueux et hostile

Améliorer vos compétences et vos nouveaux pouvoirs pour relever des challenges toujours plus hardcore

Sauver la Terre contre vents, marées, et slime noir dégueu

Quand sortira John Carpenter's Toxic Commando ?





John Carpenter's Toxic Commando sortira en début d'année 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, c'est donc un nouveau report pour le FPS multijoueur, qui devait à l'origine arriver dès 2024. Pour patienter, vous pouvez retrouver The Thing de John Carpenter à 14,99 € chez Leclerc.