John Carpenter’s Toxic Commando : le FPS dévoile sa date de sortie en vidéo

Saber Interactive et Focus Entertainment sont ravis d’annoncer que John Carpenter’s Toxic Commando, le FPS frénétique et coopératif inspiré des films d’action des années 80 débarque sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC le 12 mars 2026. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui sur toutes les plateformes, avec un DLC gratuit inclus.

Sans cervelles. Sans freins. Sans filtres.





Dans un futur proche, une expérience scientifique visant à exploiter la puissance du noyau terrestre part en vrille et provoque le réveil du Sludge God, transformant le sol en matière noire visqueuse et ses habitants en infectés morts-vivants. Heureusement, le génie Leon Dorsey à l’origine de ce chaos a un plan pour tout régler. Il lui faut juste une équipe de mercenaires surentraînés… Pas de bol : ils étaient tous trop chers. C’est pourquoi il a dû se contenter du TOXIC COMMANDO.

Formez une escouade jusqu'à 4 joueurs — avec crossplay PC et consoles — et renvoyez le Sludge et sa horde d’où ils viennent, en sillonnant des cartes semi-ouvertes et en traversant des terres ravagées par le sludge. Travaillez en équipe pour éliminer des vagues d'ennemis et les broyer sous les roues de votre véhicule préféré pour une explosion de puissance et de satisfaction. Faites pleuvoir un déluge de balles, de grenades sur des hordes d’infectés et utilisez vos capacités spéciales. Lorsque des zombies vous encerclent, le travail d'équipe n'est pas une option, c'est une question de survie.

Précommandez l’Édition Standard ou l'Édition Blood et obtenez un DLC gratuit





John Carpenter’s Toxic Commando sera disponible en deux éditions : l'Édition Standard et l'Édition Blood, toutes deux disponibles à la précommande dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via l'Epic Games Store et Steam. La précommande de l'une ou l'autre édition donne accès au DLC Leon's Secret Stash. En plus du jeu de base, l’Édition Blood comprend le Bloody Pass, incluant :

2 DLC post-sortie comprenant des cosmétiques uniques pour les personnages, les armes et les véhicules pour devenir l'équipe la plus stylée de l'apocalypse ;

Un pack cosmétique doré pour les armes + un colifichet pour votre arme + 1 cosmétique par personnage.

Sauvez l’humanité de l'apocalypse en vous procurant votre édition spéciale dès maintenant ! Restez sur vos gardes même après le lancement : des mises à jour gratuites seront également disponibles, ajoutant de nouvelles missions, ennemis, armes et véhicules pour tous les joueurs. Les zombies ne dorment jamais.

Quand sortira John Carpenter’s Toxic Commando ?





John Carpenter’s Toxic Commando sortira le 12 mars 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, sur Steam et l’Epic Games Store.