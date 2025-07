John Carpenter's Toxic Commando fuite avec des images de gameplay et des infos !

Un FPS conçu en collaboration avec John Carpenter





Cela fait deux ans que Focus Entertainment et Saber Interactive ont annoncé John Carpenter's Toxic Commando. Le jeu de tir coopératif à la première personne plongera les joueurs dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies, plusieurs classes de personnages seront disponibles et le titre utilisera le Swarm Engine de World War Z et Warhammer 40,000: Space Marine 2. Et, comme son nom l'indique, John Carpenter's Toxic Commando est conçu en collaboration avec John Carpenter, réalisateur de films d'horreur cultes (La Nuit des Masques, The Thing, L'Antre de la folie, Fog) et grand amateur de jeux vidéo.

Des images et des infos en fuite





Depuis cette annonce, les studios n'ont pas vraiment évoqué ce FPS, mais voilà que John Carpenter's Toxic Commando refait parler de lui avec un leak. Sur Reddit, un internaute a partagé des images et informations du jeu, probablement issues d'une alpha/bêta fermée. Un post supprimé du forum, mais relayé par Insider Gaming et les images sont encore présentes sur Imgur.

Un jeu à la Left 4 Dead, mais avec des originalités





Si John Carpenter's Toxic Commando ressemble à Left 4 Dead, il aura quelques particularités, comme des zones ouvertes avec des points d'intérêt et des missions à effectuer sur la carte. Pour se déplacer, les joueurs pourront utiliser des véhicules, une mécanique de gameplay déjà mise en avant dans la bande-annonce de 2023.

Les joueurs auront accès à plusieurs classes de personnage (Strike, Medic, Operator, Defender) avec à chaque fois un arbre de compétences et des capacités uniques. Il sera également possible d'utiliser des armes variées, d'ajuster la difficulté et même de se regrouper dans un hub pour améliorer son équipement et tester son arsenal avant la partie.

Quand sortira John Carpenter's Toxic Commando ?





John Carpenter's Toxic Commando n'a pas de date de sortie précise, il est attendu en 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les retours de cette alpha/bêta fermée seront sans doute déterminants.