Black Myth: Zhong Kui, une belle note d'intention partagée pour le successeur de Black Myth: Wukong

La licence Black Myth s'agrandit





À la veille du lancement de Black Myth: Wukong sur Xbox Series X|S, nous avions appris que son développeur Game Science serait présent à la gamescom Opening Night Live 2025 puisqu'il avait teasé sa présence sur Twitter / X. Tout le monde pensait alors à un DLC pour le jeu et à raison puisque Bloomberg rapportait en septembre 2024 qu'une extension était en développement, même si l'illustration n'avait visiblement pas grand rapport. Cela n'a fait que rendre le one more thing de la présentation du jour encore plus surprenant, car c'est bel et bien un jeu à part entière n'ayant rien à voir avec la légende du Roi Singe Sun Wukong qui a été révélé ! Faites place à Black Myth: Zhong Kui, dont l'entrée en scène en impose.

Bande-annonce en chinois sous-titré anglais

Présentation de Black Myth: Zhong Kui





Cette cinématique, qui sur certains aspects nous a rappelé la scène de fin du premier Creation of the Gods bien que ce ne soit pas le même Zhong mis en avant, nous montre tout d'abord deux humains qui vont vite prendre peur à l'approche d'une délégation bien singulière. Deux géants démoniaques portant une épée encore plus gigantesque qu'eux précèdent un tigre aux dimensions elles aussi gargantuesques. Enfin, il est révélé que ce dernier est chevauché par Zhong Kui, se réveillant à priori d'une sieste. Une belle note d'intention qui pose le cadre de ce prochain jeu, puisque ce personnage mythique est considéré comme un chasseur de forces du mal, subjuguant les démons en les mettant sous ses ordres.

Une FAQ sur le site officiel du projet nous donne des renseignements fort intéressants quant au développement de ce nouveau projet, sans toutefois fermer la porte à davantage de contenu avec Wukong. Comme vous pourrez le lire, le jeu n'en est encore qu'à ses balbutiements.

Pourquoi annoncer Black Myth: Zhong Kui maintenant ? Parce que, comme chaque année le 20 août, nous avons pour tradition de partager nos avancées avec vous - et cette année ne fait pas exception ! Cela dit, à ce stade le projet n'est guère plus qu'un dossier vide, et nous n'avons donc presque aucun gameplay du jeu à montrer. Pour que toute l'équipe reste concentrée sur le développement, nous avons choisi de vous offrir une petite cinématique CG, histoire de vous dire qu'un nouveau projet est bel et bien lancé. Pourquoi Zhong Kui maintenant ? Pourquoi pas d'abord une suite de Black Myth: Wukong ? Grâce au soutien indéfectible de nos joueurs, le premier jeu Black Myth a pu arriver à bon port. Après avoir vécu cette aventure avec tous les Prédestinés, nous avons envie de tenter un premier pas vers autre chose : créer des expériences de jeu plus marquées, relever le défi de fonctionnalités plus audacieuses, et apporter des idées neuves à notre univers et à notre narration. Zhong Kui s'est imposé naturellement de cette ambition - et d'autres facteurs qui y ont contribué. Nous sommes convaincus que, dans ce nouveau projet, nous pourrons apporter un vent de fraîcheur, inventer de nouvelles choses, tout en jetant un regard lucide sur nos défauts et nos regrets passés. Et à tous les amis qui aiment Black Myth: Wukong : notre pérégrination vers l'ouest ne s'arrête pas là. En tant que deuxième épisode de la série Black Myth, en quoi Black Myth: Zhong Kui se compare-t-il à Black Myth: Wukong ? Qu'est-ce qui est similaire et qu'est-ce qui change ? Rien qu'à son nom, Black Myth: Zhong Kui partage la même base inspirée des mythes et légendes de la Chine ancienne. Côté genre, il restera un jeu d'Action-RPG solo classique, avec le même modèle économique qu'auparavant. En revanche... cette fois, vous n'incarnerez plus un singe. Cela dit, nous sommes encore en train d'explorer et d'expérimenter les différences concrètes entre les deux jeux. Alors, pas de précipitation - laissez-nous d'abord nous surprendre nous-mêmes avant de vous servir le résultat. Y a-t-il une date de sortie approximative pour Black Myth: Zhong Kui ? Eh bien, pour être honnêtes... même Yocar n'en a pas la moindre idée (le fondateur et CEO du studio, NDLR). Restez à l'affût sur notre site officiel ainsi que sur nos comptes officiels YouTube, X, Facebook et autres plateformes. Petit rappel chaleureux : à partir d'aujourd'hui, notre nom d'utilisateur sur toutes les plateformes passe de Black Myth: Wukong à Black Myth. Toutes les futures infos officielles concernant les jeux Black Myth seront publiées via les comptes Black Myth - un abonnement suffit, plus besoin de rien faire ensuite. Sur quelles plateformes Black Myth: Zhong Kui sortira-t-il ? Sur PC et toutes les principales consoles du marché. Les plateformes seront précisées avant la sortie. Pouvez-vous en dire plus sur l'histoire et le gameplay de Black Myth: Zhong Kui ? Pas facile à dire pour l'instant... on n'a même pas encore terminé l'ébauche du projet. Cela dit, l'équipe de développement est survoltée : on brûle d'envie de raconter de nouvelles histoires comme il faut, d'ajouter plein de fun au jeu, tout en donnant aux joueurs de Black Myth: Wukong ce petit sentiment de chez soi... et aussi quelques surprises bien placées (sourire crispé).

Bande-annonce en anglais

Si Black Myth: Wukong vous intéresse, sa version physique sur PS5 est vendue 69,99 € sur Amazon et à la Fnac.