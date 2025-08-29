Black Myth: Wukong, les versions PS5 et Xbox Series XS comparées, les différences sont étonnantes

Black Myth: Wukong enfin disponible sur Xbox Series X|S





La semaine dernière, Game Science a lancé la version Xbox Series X|S de Black Myth: Wukong, un an après sa sortie sur PC et PlayStation 5. Un lancement qui a été occulté par l'annonce de Black Myth: Zhong Kui à la gamescom Opening Night Live 2025, mais le jeu de rôle et d'action Souls-like était attendu par de nombreux joueurs.

Digital Foundry s'est penché sur le portage Xbox Series X|S de Black Myth: Wukong et livre son analyse en vidéo. Pour rappel, Game Science n'a jamais officialisé la raison de ce retard. Si la date de sortie laisse penser à une exclusivité console temporaire PS5, un insider affirmait que le studio rencontrait des problèmes liés à la fuite de mémoire.

Black Myth: Wukong, PS5 vs Xbox Series X





Digital Foundry exhibe dans sa vidéo un portage pour le moins étonnant. Les versions PS5 et Xbox Series X affichent un jeu bien différent en mode Performance, la faute aux systèmes d'éclairage des deux consoles, mais cela se ressent également sur les ombres, moins précises sur Xbox Series X. Cependant, Black Myth: Wukong affiche une image en 1296p sur la console de Microsoft, c'est mieux que le 1080p de la PS5. Du côté des performances, le jeu tourne à 60 fps de manière plutôt similaire sur les deux consoles, malgré des technologies différentes, du tearing chez Xbox et quelques chutes de framerate sur PS5.

En mode Qualité, Black Myth: Wukong utilise la technologie Lumen sur les deux consoles et le rendu visuel est enfin similaire, même s'il y a encore des ombres moins fines sur Xbox Series X. Concernant la résolution native, la PS5 affiche une image en 1296p, tandis que la Xbox Series X offre du 1728p. Le framerate à 30 fps est solide sur Xbox Series X, sans tearing grâce à la VSync. Enfin, le mode Équilibré a les mêmes avantages et les mêmes défauts : l'image est en 1440p sur Xbox Series X et en 1080p sur PS5, mais la console de Sony affiche une image de meilleure qualité dans son ensemble. Le framerate est débridé sur Xbox Series X, il avoisine les 50 fps avec du tearing et des variations, tandis que sur PS5, Black Myth: Wukong tourne à 45 fps sans trop broncher. En activant le 120 Hz, le jeu tourne à 40 fps de manière plutôt stable et sans tearing sur Xbox Series X.

Comment tourne Black Myth: Wukong sur Series S ?





Et la Xbox Series S dans tout cela ? Eh bien... c'est compliqué. En mode Performance, les ombres et les feuillages sont moins détaillés et l'image est plus floue, en 792p. Au moins, Black Myth: Wukong tourne à 60 fps, avec de très faibles chutes. En mode Qualité, il y a toujours des concessions de faites sur les détails affichés à l'écran, l'éclairage Lumen est absent, mais l'image est en 1080p à 30 fps. Enfin, le mode Équilibré, la Xbox Series S affiche une image en 864p avec un framerate débridé en 60 Hz. En 120 Hz, Black Myth: Wukong passe à 40 fps et c'est plutôt stable.

Comme l'explique Digital Foundry, Game Science a eu une approche étonnante avec ce portage de Black Myth: Wukong, notamment en débridant le framerate, occasionnant du tearing. De manière générale, les développeurs bloquent le framerate à 30 ou 60 fps avec la VSync pour éviter ce souci. La version Xbox Series X est bien différente de la version PS5 avec le mode Performance, le studio chinois a visiblement encore beaucoup à apprendre pour porter correctement ses jeux sur consoles. Car Black Myth: Wukong tourne comme un charme sur PC avec une configuration équivalente aux PS5 et Xbox Series X.

Malheureusement, Black Myth: Wukong n'a pas de version physique sur Xbox Series X, mais si vous jouez sur PS5, le jeu est vendu 59,99 € chez Leclerc.