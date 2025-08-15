Actualité
black myth wukong hero mobile 01

Black Myth: Wukong, une grosse annonce en approche ?

Source: Game Science

L'Action-RPG Souls-like chinois sera sur le devant de la scène dans quelques jours. Si le portage Xbox Series X|S est attendu au tournant, Game Science pourrait avoir une belle surprise pour les fans.

Une première bougie pour Black Myth: Wukong

La semaine prochaine, Black Myth: Wukong célébrera son premier anniversaire. L'Action-RPG Souls-like développé par le studio chinois Game Science a rencontré un vrai succès critique et commercial sur PlayStation 5 et PC, une version Xbox Series X|S s'est longtemps fait attendre et elle sortira finalement... à la date anniversaire du jeu.

Black Myth: Wukong sera à la gamescom 2025

Hasard du calendrier (ou pas), Black Myth: Wukong célébrera son anniversaire le lendemain de la cérémonie d'ouverture de la gamescom 2025. Une occasion à ne pas manquer pour Game Science, qui annonce que Black Myth: Wukong sera présent lors de la gamescom: Opening Night Live 2025 le 19 août prochain. La cérémonie d'ouverture débutera à 20h00, mais à quoi faut-il s'attendre ?

black myth wukong hero mobile 01 en 07feb24

Un trailer pour la version Xbox Series X|S... et l'extension ?

Eh bien un visuel partagé par Game Science affiche la date du 20 août 2025, c'est à cette date que sortira Black Myth: Wukong sur Xbox Series X|S, nous devrions donc avoir droit à une bande-annonce pour marquer le coup. Mais voilà, les fans qui ont déjà terminé le jeu sur PC et PS5 attendent autre chose. Une extension de Black Myth: Wukong est en développement depuis des mois et Game Science pourrait profiter de la gamescom: Opening Night Live pour enfin l'officialiser en vidéo... et pourquoi pas la lancer dès le lendemain, en même temps que la version Xbox Series X|S.

Vous l'aurez compris, la gamescom: Opening Night Live 2025 sera un évènement immanquable pour les fans de l'Action-RPG chinois. Si vous ne connaissez pas encore Black Myth: Wukong, il est disponible à 69,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.

