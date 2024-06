Black Myth: Wukong, une date de sortie et une grosse édition collector pour l'Action-RPG

Attendu de pied ferme par les amateurs de jeux de rôle et d'action, Black Myth: Wukong a refait une apparition lors du Summer Game Fest Live 2024 avec une nouvelle vidéo. Bon, cette fois, Game Science ne nous a pas offert de longues séquences de gameplay pour nous en mettre plein la vue, dommage.

Non, la vidéo de cette nuit est là pour dévoiler la date de sortie de Black Myth: Wukong, fixée au 20 août 2024 sur PC et PlayStation 5. La version Xbox Series X|S n'est pas oubliée, mais le studio a besoin d'un peu plus de temps pour terminer le développement de cette version. En plus de cela, une grosse édition collector a été présentée à la toute fin de la bande-annonce, avec une très belle statuette du héros et quelques produits physiques en plus. Bon, il faudra quand même débourser 399 $ pour se l'offrir. Enfin, une édition Deluxe avec le jeu et ces goodies sera elle aussi disponible contre 169 $.

Rendez-vous à la fin du mois d'août pour enfin mettre les mains sur Black Myth: Wukong !