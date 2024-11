Black Myth: Wukong, une date de sortie précise pour l'édition physique PS5

Black Myth: Wukong a fait sensation lors de sa sortie en août dernier, les ventes sont énormes, notamment grâce au marché chinois qui veut surtout soutenir Game Science. L'Action-RPG vaut le détour pour tous les amateurs de Souls-like, mais il n'est disponible qu'en version numérique sur PlayStation 5 et PC pour le moment. Heureusement, une édition physique arrive sur la console de salon de Sony.

Game Science, PM Studios et Maximum Entertainment France ont annoncé que la date de sortie de l'édition physique de Black Myth: Wukong est fixée au 12 décembre 2024 sur PS5. Cette version en boîte inclura le jeu sur un Blu-ray, ainsi que le contenu de l'édition Deluxe via un code de téléchargement. Ce code permettra d'obtenir une arme, de l'équipement, un bibelot et une partie de la bande originale.

Si Black Myth: Wukong vous intéresse, vous pouvez précommander l'édition physique à 51,90 € chez Leclerc.