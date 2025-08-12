Detective VR : le jeu d'enquête narratif annoncé sur de nouveaux casques

VRKiwi porte Detective VR sur d'autres casques





Même si certains studios abandonnent la réalité virtuelle, d'autres continuent de porter leurs jeux sur davantage de casques VR. Aujourd'hui, c'est l'éditeur VRKiwi et les développeurs Studio Chipo y Juan et Valem Studio qui reparlent de Detective VR. Comme son nom l'indique, le jeu nous demande de mener l'enquête avec un casque de réalité virtuelle sur la tête.

Detective VR annoncé sur SteamVR et PSVR 2





Déjà disponible sur Meta Quest 3S, Meta Quest 3, Meta Quest Pro et Meta Quest 2, Detective VR vient d'être annoncé sur SteamVR et PlayStation VR 2. Voici une présentation complète de Detective VR :

Plongez dans une enquête narrative palpitante en réalité virtuelle ! Dans DETECTIVE VR, contrôlez le temps, collectez des indices cruciaux et interrogez des témoins pour démêler le mystère. Explorez des témoignages peu fiables et confrontez les suspects pour découvrir la vérité. Vous vous sentirez comme un véritable enquêteur : prenez des photos, reliez les indices et changez d'environnement pour trouver de nouvelles preuves. La pression est à son comble : vous êtes au cœur de l'enquête, observant tout pour résoudre le crime. Chaque suspect offre sa propre « vérité », et vous devez analyser attentivement leurs témoignages. Le contrôle du temps offre une expérience immersive grâce aux replays des personnages, vous permettant de rembobiner, de mettre en pause et de rejouer des scènes pour découvrir des indices cachés dans la chronologie et révéler qui dit la vérité. DETECTIVE VR est conçu pour une expérience immersive, offrant une narration innovante en réalité virtuelle. Imaginez un mélange des enquêtes captivantes d'Obra Dinn et du récit complexe d'Immortality, avec l'interface innovante de Minority Report. 5 heures de jeu captivant et narratif ; 1 histoire captivante avec 6 personnages uniques et 11 séquences à explorer ;

Interprétation en capture de mouvement : 6 acteurs exceptionnels donnent vie aux personnages. Vous les avez peut-être déjà vus dans des séries comme THE CROWN, SUCCESSION et DOCTOR WHO ;

Contrôle du temps : Rembobinez, mettez en pause et jouez les scènes pour trouver des indices cachés dans la chronologie ;

Support complet du suivi des mains (pour une expérience immersive optimale, nous recommandons cette méthode de jeu).

Quand sortira Detective VR ?





Detective VR sortira au printemps 2026 sur PC (SteamVR) et PS5 (PlayStation VR 2).